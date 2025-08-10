Pilja oduvala tajkuna: Đilas baš ima komplekse od Aleksandra Vučića

Član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) i narodna poslanica u Skupštini Srbije Biljana Pantić Pilja ocenila je da tajkun Dragan Đilas ima komplekse od predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ona je tako prokomentarisala Đilasovu najavu da će preuzeti blokadersku listu.



- Za poslednjih 48 sati saznali smo ko će na budućim izborima, kada im bude vreme, da bude protivnik politici Srpske napredne stranke. Dragan Đilas i Marinika Tepić. Čestitam svima koji ste prethodnih devet meseci napadali policiju, razbijali prostorije politickih neistomišljenika, išli ljudima na kuće kao nacisti 1933. i ustase 1991, to ste radili zbog Dragana Đilasa. Mora da se sjajno osećate - napisala je Pilja.

- I saznali smo još nesto. Dragan Đilas baš ima komplekse od Aleksandra Vučića. Što i ne treba da čudi. Iza Đilasove vladavine su ostale zakatančene fabrike, ljudi su ostajali bez posla a on je napunio svoje džepove. Za razliku od Đilasa, koji je opustošio Srbiju, Aleksandar Vučić gradi autoputeve, pruge, bolnice, skole, fabrike i otvara nova radna mesta. Aleksandar Vučić jeste bio srpski radikal i toga se nikada nije stideo ali nije jasno licemerstvo Dragana Đilasa koji je napustio svoju stranku dok je propadala i osnovao novu. Ili ga je možda izbacio Bojan Pajtić?! - napisala je narodna poslanica.

Kako je istakla, da sve bude gore, glavna perjanica mu je Marinika Tepić, najpoznatija preletačica na srpskoj politickoj sceni.



Izgleda Đilasov mašinski mozak nije dobro posložio kockice. Hteo bi Đilas da nastavi uništavanje Srbije ali neće mu to ponovo poći za rukom. Već su ga građani Srbije slali u opoziciju i opet će - navodi Pantićeva.

Autor: S.M.