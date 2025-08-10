VUČIĆ SUMIRAO NEDELJU ZA NAMA Ponovo se budi ponos i prkos naše najlepše trobojke koju visoko uzdižemo pred svima onima koji bi da je unize (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je svoju radnu nedelju.

Kako je istakao, nijedan veliki cilj u istoriji nije postignut bez čelične volje, ogromne hrabrosti, smele vizije i velike strasti.

- Na ovim temeljima izgrađeno je sve ono što nas čini ponosnima i što će trajati kroz sve vekove i vremena koja dolaze.

- Iskušenja je oduvek bilo i biće ih. Zna to naš narod, možda bolje nego ijedan drugi, kao što zna i da sačuva otadžbinu i onda kada mnogi misle da ćutanje znači slabost.

- Zato se ponovo budi ponos i prkos naše najlepše trobojke koju čuvamo i visoko uzdižemo pred svima onima koji bi da je unize svojom mržnjom i ukaljaju svojim beščašćem. To im naš narod nikada neće dozvoliti!

Autor: S.M.