VUČIĆ SUMIRAO NEDELJU ZA NAMA Ponovo se budi ponos i prkos naše najlepše trobojke koju visoko uzdižemo pred svima onima koji bi da je unize (VIDEO)

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Kako je istakao, nijedan veliki cilj u istoriji nije postignut bez čelične volje, ogromne hrabrosti, smele vizije i velike strasti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je svoju radnu nedelju.

Kako je istakao, nijedan veliki cilj u istoriji nije postignut bez čelične volje, ogromne hrabrosti, smele vizije i velike strasti.

- Na ovim temeljima izgrađeno je sve ono što nas čini ponosnima i što će trajati kroz sve vekove i vremena koja dolaze.

- Iskušenja je oduvek bilo i biće ih. Zna to naš narod, možda bolje nego ijedan drugi, kao što zna i da sačuva otadžbinu i onda kada mnogi misle da ćutanje znači slabost.

- Zato se ponovo budi ponos i prkos naše najlepše trobojke koju čuvamo i visoko uzdižemo pred svima onima koji bi da je unize svojom mržnjom i ukaljaju svojim beščašćem. To im naš narod nikada neće dozvoliti!

