Petković: Pucnjava Kurtijeve policije na srpske mladiće sistemsko zastrašivanje Srba

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković najoštrije je osudio sinoć, kako je rekao, ekstremni čin nasilja uz pucnjavu automatskog oružja za kojim je "Kurtijeva policija" juče kod Leposavića posegnula prilikom legitimisanja srpskih mladića, koji su se vraćali sa izleta.

Petković je u saopštenju ocenio da je ovim nasiljem još jednom na najeklatantniji način potvrđeno da snage koje je Priština rasporedila na severu Kosova i Metohije nisu tamo da bi se starale o redu i miru, već da bi tlačile, zastrašivale i sprovodile teror. "Otvaranje vatre iz automatskog oružja na golorukog srpskog mladića pukom srećom je prošlo bez tragičnih posledica, ali je tragično to što se ovaj akt brutalnosti, nezamisliv bilo gde u mirnodopskim uslovima, dogodio u prisustvu patrole Kfora, i što nasilnik u policijskoj uniformi nije istoga trenutka razoružan i uhapšen", naveo je Petković.

Prema njegovim rečima, ovaj sramni čin deo je sistematskog nasilja i zastrašivanja neselektivo usmerenog protiv čitave srpske zajednice na severu Kosova i Metohije, a cilj je, u to nema nikakve sumnje, izazivanje panike i iseljavanja Srba iz naše južne pokrajine.

Poručuje da međunarodna zajednica i njene misije i predstavnici na terenu moraju konačno da izvuku glavu iz peska, i da prestanu da tolerišu ili ćutke odobravaju nasilje protiv srpskog naroda, jer posledice mogu biti nesagledive.

Zaključio je da je politika Aljbina Kurtija najveća pretnja miru i stabilnosti u regionu, i, iako svi to bez sumnje shvataju, još nema konkretnih koraka kojima bi njegovo delovanje protiv mira bilo sankcionisano na delotvoran način od strane međunarodne zajednice.

U selu Vuča kod Leposavića juče je tzv. kosovska policija privela jednog mladića srpske nacionalnosti, dok je za drugim mladićem koji je pobegao, tzv. kosovska policija pucala.

On se u međuvremenu javio u policijsku stanicu.