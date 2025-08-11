Prva spomen ploča herojima, poginulim pripadnicima PJP! Dačić: Prioritet briga o porodicama pripadnika

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je pomenu i otkrivanju prve spomen ploče poginulim pripadnicima i komandantima Posebnih jedinica milicije i Posebnih jedinica policije u sklopu Udruženja veterana PJP u Beogradu.

„Ovo su za mene i lepi i teški trenuci. Lepi zbog toga što negujete i poštujete tradiciju i zajednički duh koji ste svi imali u najtežim vremenima za naš narod i državu, a teški zato što smo izgubili mnoge ljude u toj borbi. Mi nikada ne smemo da dozvolimo da bilo ko za naše ljude koji su branili našu zemlju i naš narod govori bilo kakve ružne reči, za nas su to heroji koji su dali živote za našu zemlju i narod. Ministarstvo unutrašnjih poslova ima obavezu da neguje sećanje na to vreme. To podrazumeva i brigu o porodicama poginulih, ili teško ranjenih pripadnika našeg ministarstva odnosno policije“, poručio je ministar Dačić.

On je istakao da je obaveza svih da poštujemo žrtve koje je svako od njih dao u najtežim vremenima i da se upravo u teškim vremenima vidi ko i koliko voli svoj narod i državu, pa i svoju veru.

Ministar je govorio i o preminulom generalu policije Obradu Stevanoviću kao jednom od najčasnijih policajaca koje je ova zemlja imala. Kako je naveo, on je primer čoveka koji je bio častan i spreman da da ono što je najviše i jedino možda imao, a to je svoj život i ostao častan i u teškim vremenima.

„Vremena su uvek nestabilna i upravo čuvanje sećanja na herojstva naših ljudi jeste potvrda toga da će živeti naš narod ako je uveren u to da smo bili u pravu, a ja sam siguran da smo bili u pravu. Hvala vam što ste branili to naše pravo. Hvala što čuvate sećanje, to mora da bude obaveza svih nas, čitavog našeg naroda i naše države“, poručio je ministar Dačić i zahvalio se na priznanju koje mu je uručilo Udruženje.

