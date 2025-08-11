'UPRAVO SAM ISPRATIO SEDMOČLANU POSADU HELIKOPTERA KAMOV, NOSIVOSTI 5 TONA' Dačić o pomoći Crnoj Gori: Prvi zadatak gašenje požara u okolini Podgorice (FOTO)

Mi smo rasporedili drugi helikopter Kamov koji se nalazi stacioniran u južnoj Srbiji da može odmah da reaguje i još pet helikoptera imamo koji mogu da budu upotrebljeni za gašenje požara, otkrio je.

Srbija će poslati helikopter "Kamov" kao ispomoć Crnoj Gori u gašenju velikog broja požara, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Tim povodom, oglasio se ministar Ivica Dačić:

"Upravo sam ispratio sedmočlanu posadu helikoptera Kamov, nosivosti pet tona, najveći koji imamo, sa beogradskog aerodroma, koji je, po nalogu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo kao hitnu pomoć na zahtev Crne Gore, zbog velikog broja požara trenutno u Crnoj Gori kojim je ugrožena velika teritorija.

Prvi zadatak će biti gašenje požara u okolini Podgorice, ali u svakom slučaju šta god bude bilo potrebno, imaćemo u vidu da možemo da odgovorimo na celoj teritoriji Crne Gore.

Istovremeno, mi imamo spremne kapacitete upravo zbog mogućih požara u našoj zemlji. Mi smo rasporedili drugi helikopter Kamov koji se nalazi stacioniran u južnoj Srbiji da može odmah da reaguje i još pet helikoptera imamo koji mogu da budu upotrebljeni za gašenje požara.

U svakom slučaju, imajući u vidu da je sada situacija kod nas trenutno bolja, da nema velikog broja požara, po nalogu predsednika, sada kreće ova ekipa i ruski helikopter Kamov koji je najveći u regionu što se tiče kapaciteta, pet tona nosivosti i siguran sam da će pomoći građanima Crne Gore i Crnoj Gori da neutrališe požare.", poručio je ministar Dačić.

