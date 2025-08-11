JEDNA FOTOGRAFIJA JE KLJUČNA: Momirovićev advokat traži izuzeće tužioca Nenadića (FOTO)

Branilac bivšeg ministra Tomislava Momirovića, advokat Dragan Palibrk podneo je zahtev za izuzeće glavnog tužioca Tužilaštva za organizovani kriminal Mladena Nenadića iz istrage koja se vodi protiv Momirovića i ostalih osumnjičenih da su vršenjem koruptivnih krivičnih dela prilikom projekta "Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na relaciji Novi Sad- Subotica-državna granica (Kelebija)", oštetili budžet Srbije za više od 115 miliona američkih dolara.

Kako Tanjug saznaje, Palibrk je izuzeće tužioca zatražio jer je tužilac zahtevao da se Momiroviću odredi pritvor iz razloga uznemirenja javnosti, povezujući radnje za koje se Momirović tereti sa padom nadstrešnice na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine, što nema veze jedno s drugim.



Stav Momirovićeve odbrane je da to nema veze jedno sa drugim, jer se vode i odvojeni predmeti, a kako se podseća u zahtevu za izuzeće u novosadskom predmetu u vezi sa padom nadrstešnice je čak i prestao da postoji osnov za pritvor zbog unemirenja javnosti, budući da se svi okrivljeni sada brane sa slobode.



Kao još jedan od razloga za izuzeće Nenadića, Momirovićev branilac navodi sumnju u objektivnost, odnosno nepristrasnost u postupanju, zbog fotografije koja je objavljena u javnosti, a na kojoj se nalazi tužilac Nenadić sa osobama koje su povezane sa JP "Infrastruktura železnice" i koje bi trebalo da budu ispitane u postuku.

Palibrk je kao još jedan od razloga za izuzeće naveo i činjenicu da su naredbu o sprovođenju istrage potpisala tri tužioca, jer to, kako smatra, izaziva sumnju u zakonitost postupanja tužioca u ovom predmetu.

Pored Momirovića, u ovom predmetu osumnjičen je i bivši ministar Goran Vesić i još 11 osoba.

Momirović se u pritvoru, a tim povodom se čeka odluka suda o žalbi njegovog branioca.

