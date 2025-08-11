AKTUELNO

Politika

JEDNA FOTOGRAFIJA JE KLJUČNA: Momirovićev advokat traži izuzeće tužioca Nenadića (FOTO)

Izvor: Informer, Foto: Tanjug/SAVA RADOVANOVIĆ ||

Branilac bivšeg ministra Tomislava Momirovića, advokat Dragan Palibrk podneo je zahtev za izuzeće glavnog tužioca Tužilaštva za organizovani kriminal Mladena Nenadića iz istrage koja se vodi protiv Momirovića i ostalih osumnjičenih da su vršenjem koruptivnih krivičnih dela prilikom projekta "Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na relaciji Novi Sad- Subotica-državna granica (Kelebija)", oštetili budžet Srbije za više od 115 miliona američkih dolara.

Kako Tanjug saznaje, Palibrk je izuzeće tužioca zatražio jer je tužilac zahtevao da se Momiroviću odredi pritvor iz razloga uznemirenja javnosti, povezujući radnje za koje se Momirović tereti sa padom nadstrešnice na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine, što nema veze jedno s drugim.


Stav Momirovićeve odbrane je da to nema veze jedno sa drugim, jer se vode i odvojeni predmeti, a kako se podseća u zahtevu za izuzeće u novosadskom predmetu u vezi sa padom nadrstešnice je čak i prestao da postoji osnov za pritvor zbog unemirenja javnosti, budući da se svi okrivljeni sada brane sa slobode.

Foto: TV Pink Printscreen


Kao još jedan od razloga za izuzeće Nenadića, Momirovićev branilac navodi sumnju u objektivnost, odnosno nepristrasnost u postupanju, zbog fotografije koja je objavljena u javnosti, a na kojoj se nalazi tužilac Nenadić sa osobama koje su povezane sa JP "Infrastruktura železnice" i koje bi trebalo da budu ispitane u postuku.

Palibrk je kao još jedan od razloga za izuzeće naveo i činjenicu da su naredbu o sprovođenju istrage potpisala tri tužioca, jer to, kako smatra, izaziva sumnju u zakonitost postupanja tužioca u ovom predmetu.

Pored Momirovića, u ovom predmetu osumnjičen je i bivši ministar Goran Vesić i još 11 osoba.

Momirović se u pritvoru, a tim povodom se čeka odluka suda o žalbi njegovog branioca.

Autor: D.B.

#Fotografija

#Tomislav

#Tomislav Momirović

#Zatvor

#sudija nenadić

#tomislav momirovic zatvor

POVEZANE VESTI

Politika

PODNETA KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV TUŽIOCA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL MLADENA NENADIĆA: Sumnjiči se za kršenje zakona od strane sudije ili tužioca

Politika

'NE BRINI, SVE JE DOGOVORENO SA EVROPSKOM UNIJOM!' Skandalozne reči specijalnog tužioca Mladena Nenadića

Politika

Oglasio se advokat Tomislava Momirovića o spekulacijama da je uhapšen na aerodromu

Politika

POKUŠAVAJU DA IZBEGNU INDIVIDUALNU ODGOVORNOST: Tri tužioca potpisala naredbu o sprovođenju istrage protiv Momirovića i Vesića!

Politika

Savet za monitoring: Hitno pozvati na odgovornost glavnog tužioca Mladena Nenadića

Politika

NEZAKONITA PRAKSA: Forum pravnika Srbije zabrinut zbog proceduralnih neispravnosti u istrazi protiv Momirovića i drugih