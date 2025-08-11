MUP reagovao nakon naređenja Vučića: Pogledajte kako srpski piloti i vatrogasci gase požare u Crnoj Gori

Na poziv Crne Gore i po nalogu predsednika Aleksandra Vučića, MUP Srbije je odmah reagovao.

Helikopter „Kamov“ sa posadom sleteo je u Podgoricu i bez odmora poletao ka vatrenoj liniji na lokaciji Đurkovići – Rogami.

Ova akcija, sprovedena u skladu sa Sporazumom između Vlada Srbije i Crne Gore o zajedničkoj zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, pokazuje koliko je dragocena brza, iskrena i profesionalna saradnja u trenucima kada svaka sekunda znači.

Naši piloti i vatrogasci, rame uz rame sa kolegama iz Crne Gore, iz vazduha se bore sa vatrenom stihijom – jer granice ne postoje kad je u pitanju zaštita ljudskih života i prirode.

Autor: D.B.