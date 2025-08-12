AKTUELNO

Pucnjava u Prištini – Pronađeno telo u automobilu! Peto ubistvo u samo 48 sati!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: kosovo online ||

U prištinskom naselju Ajvalija, sinoć oko 22 časa dogodila se još jedna pucnjava sa smrtnim ishodom, potvrdila je portparolka tzv. kosovske policije Flora Ahmeti.

Prema zvaničnim informacijama, muškarac je pronađen mrtav u automobilu, a smrt je na licu mesta potvrdio medicinski tim.

„Osumnjičeni je identifikovan i za njim se intenzivno traga“, navela je Ahmeti, dodajući da je istraga u toku.

Ovaj tragični događaj predstavlja peto ubistvo na teritoriji Kosova u poslednjih 48 sati, a dolazi samo dan nakon trostrukog ubistva u Gnjilanu, gde su osumnjičeni i dalje u bekstvu.

Autor: Dalibor Stankov

