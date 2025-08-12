'Nemamo oružje, inače bi se ovo drugačije završilo' Pomračen um blokaderke Biljane Stojković (VIDEO)

Članica Predsedništva Demokratske stranke Biljana Stojković gostujući u podkastu "Snaga uma", požalila se što blokaderi nemaju oružje da sprovedu revoluciju!

Pored teorije o dabrovima, u kojoj tvrdi da su ih "istrebili popovi", Stojković je izjavila kako za revoluciju "kakvu obično zamišljamo" blokaderi moraju da imaju "ljude koji su naoružani".

- U Užicu, zaustavljali su me ljudi i pitali kako ćemo dalje, jer negde postoji ta svest da se ovo neće završiti bez nekog zaista ozbiljnog fizičkog obračuna. I to je vrlo moguće tačno. Dokle ćemo više da šetamo, to je osnovno pitanje. Dokle ćemo više da šetamo i da se okupljamo bez ikakvog epiloga. Jer ljudi očekuju da će neki skup da donese taj epilog. Ali kad bolje razmislimo, dakle, postoji mogućnost revolucije, je l' da? Znači imamo revoluciju i evoluciju. I posle možemo da se vratimo na ono "nema evolucije bez revolucije" - izjavila je Stojković i dodala:

- Dakle, može to da bude rešenje, ali mi za to rešenje nemamo kapacitet. Znači, morate da imate ljude koji su naoružani, da budemo iskreni. Šta hoću reći - za jedno nemamo kapacitet, mislim na ovu revoluciju kakvu obično zamišljamo, kao što je bila Francuska revolucija, ili Oktobarska, i tako dalje.

Autor: Iva Besarabić