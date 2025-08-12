PINK.RS SAZNAJE! Više javno tužilaštvo naložilo da se pronađe lice koje je PRETILO SMRĆU predsedniku Vučiću (FOTO)

Povodom objave na društvenoj mreži "X" kojom se uz prateće komentare insinuira smrt predsednika Republike, Više javno tužilaštvo u Beogradu je, kako saznajemo, naložilo policiji da utvrdi identitet lica koje je objavilo sporni sadržaj.

Nakon utvrđivanja identiteta, očekuje se da će tužilaštvo narediti hapšenje te osobe zbog ugrožavanja sigurnosti predsednika Republike.

Na spornoj objavi predstavljen je grob sa natpisom "Aleksandar 1970-2025", što jasno upućuje na pretnje smrću.

Uz objavljenu fotografiju, postavljeni su i komentari koji dodatno pojačavaju ozbiljnost slučaja.

Duboko poremećeni ljudi, bolesni i bedni. Mada, kakvi god bili, treba da se pomire sa činjenicom da će @avucic ostati upisan u istoriji ove zemlje i ovog naroda kao čovek koji je podigao Srbiju, ekonomski je osnažio, povratio njen ugled u svetu, premrežio je putevima i vratio joj… pic.twitter.com/YJygTuVIaf — Ana Brnabic (@anabrnabic) 11. август 2025.

Autor: Iva Besarabić