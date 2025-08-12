AKTUELNO

Politika

JOVANOV ODGOVORIO PICULI: DŽaba šminka, čim zine progovori ustaša (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Član Predsedništva SNS Milenko Jovanov oštro je reagovao na izjave Tonina Picule, komentarišući njegovu političku poziciju i stavove prema Srbiji.

- Za Šolakovo propagandno terorističko smeće i blokadere i nije kompromitovan. Štaviše, to mu je kod njih podiglo ugled. Podjednako mrze i Srbiju i sve srpsko. A za ostalo će još da vidi - poručio je Jovanov.
Džaba šminka. Čim zine progovori ustaša. - poručio je Jovanov.

Osvrćući se na Piculine tvrdnje o borbi protiv "okupacije Hrvatske", Jovanov je rekao:

- A okupator je Srbin, Krajišnik, kome su se i pradedovi i čukundedovi rodili na toj zemlji? Okupirali sopstvenu kuću, njivu, šumu?

Autor: Pink.rs

#Milenko Jovanov

#Politika

#Tonino Picula

#ustaša

