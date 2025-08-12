JOVANOV ODGOVORIO PICULI: DŽaba šminka, čim zine progovori ustaša (FOTO)

Član Predsedništva SNS Milenko Jovanov oštro je reagovao na izjave Tonina Picule, komentarišući njegovu političku poziciju i stavove prema Srbiji.

- Za Šolakovo propagandno terorističko smeće i blokadere i nije kompromitovan. Štaviše, to mu je kod njih podiglo ugled. Podjednako mrze i Srbiju i sve srpsko. A za ostalo će još da vidi - poručio je Jovanov.

Džaba šminka. Čim zine progovori ustaša. - poručio je Jovanov.

Osvrćući se na Piculine tvrdnje o borbi protiv "okupacije Hrvatske", Jovanov je rekao:

- A okupator je Srbin, Krajišnik, kome su se i pradedovi i čukundedovi rodili na toj zemlji? Okupirali sopstvenu kuću, njivu, šumu?

За Шолаково пропагандно терористичко смеће и блокадере и није компромитован.



Штавише, то му је код њих подигло углед. Подједнако мрзе и Србију и све српско.



А за остало ће још да види.



Притом, каже како се борио против окупације Хрватске! А окупатор је Србин, Крајишник, коме… pic.twitter.com/Pn6X1UFyJT — Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 12. август 2025.

Autor: Pink.rs