Krkobabić: Mladi su jedina šansa za opstanak sela Srbije

Mladi su jedina realna šansa za opstanak sela Srbije!, izjavio je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu.

- Da je to tako, potvrđuje činjenica da je u proteklom periodu njih gotovo 17.000 našlo svoje nove domove u 3.820 praznih seoskih kuća. I sve to zahvaljujući, pre svega, bespovratnoj pomoći države Srbije koja je prepoznala njihovu hrabrost i rešenost da svoju budućnost uzmu u svoje ruke i grade je u više od 800 sela širom Srbije - pojasnio je Krkobabić.

Treba naglasiti da su svi oni mlađi od 30 godina, a da je čak jedna trećina njih došla iz gradskih sredina.

- Sa mladima sela Srbije imaju šansu da opstanu, a ako opstanu sela Srbije, opstaće i Srbija! - poručio je Krkobabić povodom Međunarodnog dana mladih.