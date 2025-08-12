SPREČAVALI LJUDE DA DOĐU NA POSAO: Oglasio se MUP o protestima u Novom Pazaru i guranju sa blokaderima

Policijska uprava u Novom Pazaru oglasila se saopštenjem u vezi sa incidentima koji su se jutros dogodili ispred ulaza u Osnovni sud u tom gradu kada su se u klinču našli studenti u blokadi DUNP-a i pripadnici policije.

- Policijski službenici PU Novi Pazar potisnuli su bez upotrebe sredstava prinude okupljene građane kod sporednog ulaza u zgradu Osnovnog suda u Novom Pazaru kada je, u jednom trenutku, došlo do guranja okupljenih sa policijom, koja je angažovana sa zadatkom da omogući zaposlenima da uđu u sud - stoji u saopštenju PU Novi Pazar.

Potom su naveli šta je prethodilo incidentu.

- Ranije jutros, oko 6.10 sati, ispred zgrade Osnovnog suda okupljeni su seli na stepenište, kako bi sprečili zaposlene da uđu u zgradu - poručuju u PU Novi Pazar.

Kako kažu, policija preduzima sve mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja i rada institucija.

- Blokada suda i dalje traje - navode u PU Novi Pazar.

Autor: Pink.rs