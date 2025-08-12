Brnabić: Da se lepo odmore preko leta, pa onda nastavak maltretiranja građana! Prevaranti i beskičmenjaci

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić prokomentarisala je na Iksu naslov Nove S i blokadere koji maltretiraju građane, preneli su mediji.

- Zar blokaderi (specijalizovani za maltretiranje porodica i dece, supspecijalizacija kontejner-terorizam) nisu rekli za Vidovdan da protesti više nisu 'studentski', već su građanski? Zar nisu rekli ljudima u Srbiji da veruju u njih i dali im (oni lično, kakve li pretencioznosti) zeleno svetlo za građanski rat? Na sve to, ljudi se, potpuno očekivano, nisu odazvali. Šta sada - puj pike ne važi i opet su 'studentski' protesti?!? Samo da se svi lepo odmore preko leta i napune baterije, sledi nastavak maltretiranja građana? Kakvi su to prevaranti i beskičmenjaci, to svet video nije. Člankoviti crvi koji se uvijaju kako im narede i za šta ih plate. Red Mila Lompara, red Mile Pajić - napisala je Brnabić na Iksu.

Autor: S.M.