MUP SE OGLASIO NAKON DIVLJANJA BLOKADERA U VRBASU I BAČKOJ PALANCI: Povređena četiri policajca, među njima i zamenik načelnika

Foto: MUP Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da su, večeras, tokom neprijavljenih okupljanja u Vrbasu i Bačkoj Palanci, za sada povređena četiri policijska službenika Policijske uprave u Novom Sadu, među kojima i zamenik načelnika ove policijske uprave.

Pripadnici policije povređeni su u kordonu koji je razdvajao protestante od pristalica Srpske napredne stranke koji su stajali ispred stranačkih prostorija, dok su protestanti napadali iste.

BLOKADERI PRAVE HAOS U VRBASU I BAČKOJ PALANCI! Naoružani drvenim motkama pokušavaju da se probiju do prostorija SNS: Gađaju policiju i traže obračun

Ispred prostorija SNS okupili su se protestanti koji su različitim predmetima gađali pristalice ove stranke i pripadnike policije.

Podsetimo, blokaderi su večeras opet sprovodili nasilje nad građanima.

Naime, oni su prvo na građane koji su mirno branili svoju stranku i njene prostorije nasrnuli topovskim udarima, bakljama i ciglama.

Autor: D.B.

