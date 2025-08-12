MUP SE OGLASIO NAKON DIVLJANJA BLOKADERA U VRBASU I BAČKOJ PALANCI: Povređena četiri policajca, među njima i zamenik načelnika

Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da su, večeras, tokom neprijavljenih okupljanja u Vrbasu i Bačkoj Palanci, za sada povređena četiri policijska službenika Policijske uprave u Novom Sadu, među kojima i zamenik načelnika ove policijske uprave.

Pripadnici policije povređeni su u kordonu koji je razdvajao protestante od pristalica Srpske napredne stranke koji su stajali ispred stranačkih prostorija, dok su protestanti napadali iste.

Ispred prostorija SNS okupili su se protestanti koji su različitim predmetima gađali pristalice ove stranke i pripadnike policije.

Podsetimo, blokaderi su večeras opet sprovodili nasilje nad građanima.

Naime, oni su prvo na građane koji su mirno branili svoju stranku i njene prostorije nasrnuli topovskim udarima, bakljama i ciglama.

