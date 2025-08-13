MASKE SU PALE , SVI ZNAJU KO SPROVODI NASILJE! Vučević o blokadama i napadima na SNS: Više se nećemo povlačiti, neće nam više razbijati prostorije!

Predsednik SNS-a Miloš Vučević obratio se građanima Srbije nakon sinoćnjih incidenata i blokada ispred prostorija stranke.

Njegovo obraćanje dolazi u trenutku kada je javnost uznemirena zbog eskalacije sukoba na ulicama i sve agresivnijih postupaka tzv. blokadera, koji su, kako tvrdi SNS, "napali demokratiju i pokušali da zastraše članove i birače".

- Ne mogu da kažem da sam iznenađen onim što smo videli u više gradova u Srbiji, jer je to upravo rezultat svega onoga što se spremalo prethodnih devet meseci. Napadi na ljude koji ne misle isto kao blokaderi, napadi na policajce, tuđe prostorije. Pored tog najogoljenijeg nasilja, napada na druge ljude i povređivanja, više desetina je povređeno - rekao je Vučević.

- Ono što je dodatno, odvratno, jeste da medijske platforme za pritisak i obmanu koje podržavaju blokadere, mesecima plasiraju da oni koji nose palice i pozivaju da se napadnu drugi ljudi i linčuju, napadaju policiju i pozivaju da se napdnu tuđe prostorije, su građani, a oni koji brane svoje domove i prostorije, za naše simpatizere prostorije naše stranke su zajednička kuća. Ti koji brane su nasilnici i batinaši... Ono juče je bilo užasno, a videli ste onda kako se taj blokaderski plamen brzo širio i kako su u svojoj čuvenoj boji crveno-crnoj pozvali da se napadnu naše prostorije u drugim gradovima, kao po komandi da izađu iz svojih jazbina i krenu u rušilački pir - kaže Vučević.

Miloš Vučević se zahvalio građanima i simpatizerima koji su hrabro branili prostorije stranke, pruživši otpor blokaderima koji su došli da sprovode nasilje. Istakao je da su političari koji pokušavaju da opravdaju takve incidente direktno odgovorni za nastalu situaciju.

- Želim da se zahvalim građanima i simpatizerima koji su hrabro branili stranku i pružili otpor blokaderima koji su došli da sprovode najgore nasilje. Političarima koji to pokušavaju da opravdaju poručujem da su direktno odgovorni za ovo. Vi stojite iza ovih napada, vi i vaši mediji pumpate ovu atmosferu nadajući se da će se proliti krv. To vam je potrebno da bi opravdali proteste, a na sukobima imate opravdanja da nastavite ovo da radite - rekao je Vučević.

On je dodao da je evidentno ko sprovodi nasilje, ističući da su sve maske pale.

- Neverovatno je da neko pokušava da nas ubedi da su oni koji dolaze sa palicama i pozivaju na upad u tuđe prostorije građani, a oni koji brane svoje prostorije batinaši. Rekao bih da je obrnuto i suprotno od onog što njihovi mediji plasiraju i truju atmosferu u Srbiji, nadajući se većoj nesreći - reako je Vučević.

Vučević je upozorio da incidenti služe kao povod za nove proteste i okupljanja nasilnika, čime se ciklus nasilja nastavlja. „Videćete, oni naprave incident, sprovode nasilje, napadaju ljude i policajce, pa onda to koriste kao razlog da pozovu na nova okupljanja i proteste.“

U obraćanju povodom napada i blokada, istaknuto je da se neće više praviti ustupci i da će se prostorije braniti po svaku cenu:

- Više se nećemo povlačiti nigde, koliko god da nas ima, izaći ćemo da branimo svoje prostorije! Više nam nećete razbijati prostorije. Juče smo pružili otpor na svakom mestu. Koliko god da nas bude, mi ćemo se boriti da ne damo na svoje, a vaše nikad nismo dirali- reako je Vučević.

Naglašeno je da nikada nisu pozivali svoje pristalice na nasilje, već da je upravo suprotna strana ta koja vrši napade:

- Nikad nismo pozvali naše simpatizere da idu da napadaju druge prostorije, oni vrše nasilje i pozivaju da se napadaju naše prostorije i ljudi. Oni nose kamenice i šipke i bacaju na ljude. I to rade danima, nedeljama, mesecima - dodao je Vučević.

On je istako i apsurd da su oni koji se brane često proglašavani nasilnicima:

- Najčešće se dešavalo da ko im pruži otpor bude proglašen batinašem, a to je patriota. Otkud toliko kamenica i cigli na njihovim skupovima? Imaju ekipe koje nose džakove sa kamenicama. U prvim redovima uvek su stajale devojke, a iza njih ove hijene i kukavice - rekao je Vučević.

Poručeno je da kompromisa neće biti i da će od sada braniti prostorije još odlučnije:

- Nigde nisu ušli i tako će biti od sada i zauvek. Nema kompromisa, ne dirajte nas, branićemo se. Skupljajte se, zastupajte svoju politiku, govorite šta mislite, a budete li nas dirali, branićemo se kao jedan, još odlučnije i hrabrije. Od sinoć smo još odlučniji da branimo prostorije - poručio je Vučević.

Vučević je izrazio svoja očekivanja da će policija i pravosuđe reagovati efikasnije:

- Očekujem dalju intervenciju policije i pravosuđa. Mislim da je direktor policije danas izneo važne podatke i verujem da će pravosuđe biti ažurnije u vezi sa događajima. To da progutamo da su oni koji brane svoje domove batinaši, a ovi fini građani koji dolaze sa džakovima šipki i suzavaca, to neće moći - rekao je Vučević.

Pitanje novinara:

Da li imate komentar na tvrdnje opozicionih medija da je direktor policije Dragan Vasiljević portparol predsednika Vučića?

- Ne mogu da podnesu činjenicu da nas juče nisu prebijali i ponižavali. Oni koji su pozivali na upade u naše stranačke prostorije su nasilnici i blokaderi. Ti ljudi su organizovali logistiku za nasilje i to jasno pokazuje ko su pravi krivci. Ne želim da kritikujem policiju, svesni smo da imaju teške dane iza sebe, ali smatram da su prema blokaderima bili previše popustljivi. Policija je koristila suzavce i topovske udare, i upravo su blokaderi ti prema kojima su bili tolerantniji. Međutim, ta taktika nije donela rezultate – blokaderi se nisu smirili. Kada bi nas pretukli, oni bi to nazvali legitimnim, ali ako se patriote brane, onda su oni nasilnici, a blokaderi žrtve - rekao je Vučević.

- Što se tiče Dragana Vasiljevića, on nije portparol predsednika države i rekao je prilično umereno šta se juče dogodilo. Sa naše strane neće biti nikakvog pritiska na policiju kao što to rade blokaderi. Mi nikada nismo pozivali na nasilje ili napade, niti na upade u tuđe prostorije ili prekidanje skupova - naglasio je Vučević.

- Mi nismo pozivali na nasilje, već na odbranu. Odbrana je legalna i legitimna. Ovo što rade blokaderi je čisto nasilje, čist fašizam. Još nisu stigli do fizičkih likvidacija, ali su korak od toga - rekao je Vučević.

Kada je dalje reč o opozicionim medijima, Vučević kaže da su izgubili i privid objektivnosti.

- Sve što nam se dešava prvo možete da čujete u njihovim medijima, a posle to vidite na ulcicama. Oni ovo pumpaju godinama. Oni su zvučnici i mikrofon blokaderske revolucije, isključivo se bave time. Odavno su izgbili epitet medija, nemaju čak ni prividan vid objektivnosti. Uvek su prisutni na svkaom mestu gde se dešava nesreća. Tačno znaju gde će da sprovode nasilje, imaju scenario kako će to da prikažu. Sve rade u cilju rasturanja Srbije i obojene revolucije - rekao je Vučević.

- Oni pozivaju na napade na druge ljude i tuđe prostorije. Ne može batinaš da bude neko ko se brani. Batinaš može da bude samo neko ko vrši nasilje, koristeći sve nedozvoljeno. Oni danas ne vrše likvidacije kao pre 80 godina ali vrše društvene likvidacije. Ko god im pruži otpor, pobuni se, pruži otpor blokaderima, dobije na desetine napada medijskih, društvenih - zaključio je Vučević.

Podsetimo, protekle noći tokom neprijavljenih okupljanja blokadera ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Vrbasu, povređeno je 16 policajaca, a 52 građana javilo se u Dom zdravlja zbog različitih povreda.

Blokaderi su na građane koji su mirno branili svoju stranku i njene prostorije u Vrbasu nasrnuli topovskim udarima, bakljama i ciglama, dok su se mučni prizori divljaštva mogli videti i u Bačkoj Palanci. Naime, blokaderi su u ovom mestu prvo napali policiju, a onda jednog mladića su pogodili kamenicom u glavu.

Autor: Dalibor Stankov