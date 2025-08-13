Milićević o Piculinoj ratnoj fotografiji: Potreban nam je kredibilan izvestilac, Srbija ostaje na evropskom putu, ali neće trpeti potcenjivanje! (VIDEO)

Srbija ostaje posvećena evropskom putu, ali očekuje da EU izvestilac bude osoba sa stvarnim kredibilitetom, sposobna da gradi poverenje, rekao je za Novo jutro na TV PINK, ministar bez portfelja Đorđe Milićević.

Komentarišući objavu ratne fotografije Tonina Picule sa puškom, baš na dan kada je Hrvatska obeležavala 30 godina od operacije „Oluja“, Milićević je poručio da u tome "nema ni trunke slučajnosti" i da je poruka jasna i namerna.

- Govorimo o izvestiocu Evropskog parlamenta, koji treba da bude i čija je obaveza da bude nepristrasan i da pokaže sposobnost da izgradi poverenje sa zemljom koja je pretendent ili kandidat da bude član Evropske unije, u ovom slučaju sa Srbijom - rekao je Milićević.

Kako kaže, ovim je samo potvrdio sve ono o čemu smo pričali od prvog trenutka od kada je imenovan na tu poziciju. Dodaje da on pripada narativu koji je antisrpski.

- Ovim gubi i poverenje i kredibilitet, a da ne govorimo o autoritetu. Ukoliko Evrospki parlament i dalje bude insistirao da on i dalje bude izvestilac za Srbiju, onda možemo da kažemo da i sam Parlament podržava sve što on iznosi - rekao je Milićević.

Ističe da je o veličane stradanja i progona, veličanje stradanja našeg naroda. Dodaje da je to nepojmljivo.

- Srbiji je potreban izvestilac koji će imati kredibilitet i biti sposoban da izgradi poverenje, Srbija ostaje dosledna kada je reč o putu evropskih integracija ali neće nikada dozvoliti da bude potcenjena niti ponižena - rekao je on.

Analitičar Branko Radun, rekao je da je Evropska komisija ključno telo koje donosi zakone, ali svakako to jeste poruka koju Evropski parlament šalje Srbiji.

- On poslao svoju ratnu sliku, u vreme histerije koja se dešava u Hrvatskoj, koja slavi etničko čišćenje nad Srbima - rekao je Radun.

Kako kaže, to nije bila bitka niti vojna pobeda, već čisto etničko čišćenje.

- Ono što je meni indikativno jeste da su iz opozicije mnogi išli kod Picule, i sada sa tim oružjem on ih je potpuno ponizio. Oni su u njemu videli prijatelja i saveznika, i sada su razočarani - rekao je on.

MIlićević je rekao da se postavlja pitanje mogu li naši sunarodnici koji danas žive u Hrvatskoj da se osećaju sigurno i stabilno? Kako kaže, nažalost ne.

Autor: A.A.