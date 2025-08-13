SVEČANI DOČEK ISPRED PALATE SRBIJA: Premijer Macut dočekao austrijskog kancelara Kristijana Štokera (FOTO)

Premijer prof. dr Đuro Macut dočekao je ispred Palate Srbija austrijskog kancelara Kristijana Štokera koji će se danas sastati i sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Za austrijskog kancelara, je ispred Palate Srbija priređen svečani doček uz crveni tepih i gardu, a intonirane su himne Srbije i Austrije.

Na dočeku su bili i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministarka privrede Adrijana Mesarović i ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina.

Prema programu posete, uslediće tet-a-tet sastanak premijera i austrijskog kancelara, a potom i sastanak dve delegacije.

Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se sa Kristijanom Štokerom u 11.30 časova, a nakon toga će uslediti i zajednička konferencija za novinare.

Štoker je sinoć doputovao u Beograd, a na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" ga je dočekala ministarka privrede Adrijana Mesarović,.

Štoker je u Beograd stigao iz Podgorice gde se sastao sa tamošnjim premijerom Milojkom Spajićem. Ovo je prva poseta austrijskog kancelara Zapadnom Balkanu od kada je počeo da mu teče mandat u martu ove godine.

Očekuje se da će sa srpskim zvaničnicima razgovarati o evropskim integracijama i jačanju ekonomske saradnje, kao i o specijalizovanoj izložbi EXPO 2027. godine u Beogradu.

Autor: Pink.rs