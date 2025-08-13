Divljak s čekićem u ruci pretio Vučiću: Sa N1 ni izvinjenje gledaocima, već namerno puštanje u etar 'poruke za Vučića' (VIDEO)

Nasilni blokaderi naoružani do zuba sinoć su izazvali neviđeni haos u Vrbasu, odakle je jedan divljak u programu uživo tajkunske N1 uputio jezive pretnje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

On je noseći čekić u ruci stao pred kameru antisrpske televizije i počeo pomahnitalo da viče.

- Vučiću, pucao si na decu, je*aćemo ti mamu - rekao je nasilnik i preteći podizao ruke, dok je, s druge strane, novinar N1 to samo mirno posmatrao.

Da sve bude strašnije, reporter, koji radi za televiziju na kojoj se neprestano govori kako su na ulicama nedužni nenaoružani studenti, u ruci je držao kamenicu i tako se uključio u program.

Takođe, na glavi je imao šlem, kao da je unapred znao da će se protesti u Vrbasu pretvoriti u zastrašujuće nasilje u kom je, kako je otkrio direktor policije Dragan Vasiljević, povređeno čak 16 policajaca.

A da je novinar tajkunske N1 s razlogom poneo šlem, prvi je primetio šef poslaničke grupe SNS, Milenko Jovanov.

Inače, na skandalozan snimak iz Vrbasa reagovao je i preduzetnik Branko Babić, koji je primetio u kojoj su meri blokaderi naoružani, a tvrde kako su goloruki i naivni.

Zanimljivo je istaći i kako je novinar N1 nakon sramnog komentara blokaderskog divljaka uključenje završio izjavom: "Čuli ste i poruku revoltiranog građanina".

Sa N1 psovke za Vučića i namerno puštanje u etar! pic.twitter.com/I1ogdo16im — Silvana (@Silvana71376830) 13. август 2025.

Autor: A.A.