Milica Nikolić: Nasilje blokadera potvrđuje da ludaci, napumpani mržnjom, imaju za cilj izazivanje građanskog rata

Narodna poslanica Milica Nikolić oglasila se na društvenoj mreži X povodom divljanja blokadera u Vrbasu i Bačkoj Palanci.

- Jezivo nasilje blokadera u Vrbasu i Bačkoj Palanci potvrđuje da ludaci, napumpani mržnjom sa tajkunskog medijskog smeća, imaju za cilj izazivanje građanskog rata. A, to što napadaju nečiju kuću zbog drugačijeg mišljenja, potvrđuje o kakvom fašističkom nasilničkom smeću se radi - navela je Nikolić.

Језиво насиље блокадера у Врбасу и Бачкој Паланци потврђује да лудаци, напумпани мржњом са тајкунског медијског смећа, имају за циљ изазивање грађанског рата.

А, то што нападају нечију кућу због другачијег мишљења, потврђује о каквом фашистичком насилничком смећу се ради! — Милица Николић (@MilicaRNikolic) 13. август 2025.

