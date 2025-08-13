AKTUELNO

Milica Nikolić: Nasilje blokadera potvrđuje da ludaci, napumpani mržnjom, imaju za cilj izazivanje građanskog rata

Izvor: Pink.rs, Foto: sns.org.rs ||

Narodna poslanica Milica Nikolić oglasila se na društvenoj mreži X povodom divljanja blokadera u Vrbasu i Bačkoj Palanci.

- Jezivo nasilje blokadera u Vrbasu i Bačkoj Palanci potvrđuje da ludaci, napumpani mržnjom sa tajkunskog medijskog smeća, imaju za cilj izazivanje građanskog rata. A, to što napadaju nečiju kuću zbog drugačijeg mišljenja, potvrđuje o kakvom fašističkom nasilničkom smeću se radi - navela je Nikolić.

JOVANOV POSLE DIVLJANJA BLOKADERA U VRBASU: Zašto se čeka sa privođenjem Brkovića i Pogačara?!

Autor: Pink.rs

#Bačka Palanka

#Milica Nikolić

#Nasilje

#Vrbas

#blokaderi

