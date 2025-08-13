OTVOREN PRVI TURISTIČKI OBJEKAT NA GOLIJI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM - Stamenkovski: Jako važno da budemo bliže ljudima! Jedini invaliditet je duhovni, kada se predate! (VIDEO)

Na Goliji je otvoren prvi turistički objekat u Srbiji koji je namenjen osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama, istakla je za Novo jutro TV PINK ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ministarka je rekla da su odabrali Goliju, za početak čitavog niza aktivnosti koje kao ministarstvo nameravaju da sprovedu, a koje su podveli pod slogan "Bliže ljudima".

- U ovom času je jako važno da budemo bliže ljudima, da budemo uz narod i na naše ministarstvo, kao i sve druge institucije, ne budu samo adrese u prestonici, da budu tamo gde su naši ljudi i gde je potrebna naša podrška - rekla je Stamenkovski.

Kako kaže, Golija je mesto na kojem žive naši gorštaci, koji su personifikacija onih ljudi koji su izolovani, koji žive na nepristupačnim krajevima, kako kaže, ljudi na "granici, na margini".

- Aktivnosti koje želimo da sprovedemo u ovoj kampanji, jesu da ne dozvolimo da bilo ko bude na margini. Želimo da ukažemo podršku i osvetlimo lokalne diskretne heroje. To su ljudi koji čuvaju ovo društvo i stvaraju novu vrednost - rekla je Stamenkovski.

Ističe da ljudi koji zaista stvaraju neku novu vrednost nisu dovoljno prepoznati, dodaje da žele da im kažu da je država sa njima i da oslušnu njihove probleme.

- To su ljudi koji uz malu podršku i minimalu asistenciju mogu da ostanu tamo i da dodatno prošire svoje prodice. Mi se bavimo više onima kojima mnogo treba i šta god da im daš, oni su nezadovoljni, pri tom smatraju da im sve to pripada - rekla je Stamenkovski.

Kako kaže, upravo zbog toga, ne želi da se bavi blokaderima i koliko su kamenica podegli, šta su blokirali i koju su laž izmislili. Dodaje da žele da služe narodu i rade svoj posao na terenu.

- Ja sam od tih ljudi mnogo naučila, naučila sam da je jedini invaliditet duhovni, kada se predate. Mentalni, kada se predate. Onda vam je sve teško. Ovi ljudi, ljudi koji su u kolicima a imaju fantastične ideje, koji su puni života, u njihovim očima vidim život više nego u onima koji "normalno" funkcionišu - rekla je Stamenkovski.

Autor: A.A.