Priželjkivali nasilje: Brković i Pogačar juče ceo dan najavljivali da će 'Vrbas da gori' (FOTO)

Predstavnici antisrpske opozicije Miran Pogačar i Brajan Brković, juče su pravili nerede u Vrbasu, a pre početka "predstave" u njihovoj režiji, oglasili su se na društvenim mrežama.

Naime, oni su, izazvali haos u Vrbasu. Međutim, pre nego što je počela njihova politička "predstava", Pogačar i Brković su se oglasili na društvenim mrežama, gde su otvoreno pozivali na provokacije i širenje mržnje prema svemu što je srpsko.

Njihov moto je bio: "Vrbas noćas da gori".

Blokaderska objava, praćena uvredama i pretnjama, bila je samo uvod u ono što će se kasnije dogoditi na ulicama.

Autor: Pink.rs