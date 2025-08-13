Priželjkivali nasilje: Brković i Pogačar juče ceo dan najavljivali da će 'Vrbas da gori' (FOTO)

Predstavnici antisrpske opozicije Miran Pogačar i Brajan Brković, juče su pravili nerede u Vrbasu, a pre početka "predstave" u njihovoj režiji, oglasili su se na društvenim mrežama.
Naime, oni su, izazvali haos u Vrbasu. Međutim, pre nego što je počela njihova politička "predstava", Pogačar i Brković su se oglasili na društvenim mrežama, gde su otvoreno pozivali na provokacije i širenje mržnje prema svemu što je srpsko.
Njihov moto je bio: "Vrbas noćas da gori".
13. август 2025.
Blokaderska objava, praćena uvredama i pretnjama, bila je samo uvod u ono što će se kasnije dogoditi na ulicama.
