VUČIĆ NA PITANJE AUSTRIJSKIH MEDIJA O PROTESTIMA Nijedan skup nije prijavljen, u zemljama EU mnogo manje nasilni protesti imaju nasilan odgovor

Na pitanje austrijskih medijima o protestima u Srbiji i raspisivanju izbora, Vučić kaže:

- U austrijskim medijima drugačije mišljenje nije moglo ni da se čujem, pa vam hvala što mi omogućavate da kažem šta je istina. Imamo devet meseci ne baš masovne proteste, ali prilično nasilne. Veoma nasilni su bili i sinoć, kada su napali prostorije političkih protivnika, idu i na kuće političkih protivnika. Sve to Srbija je na demokratski način izdržala, bez ozbiljne primene sile. U zemljama EU mnogo manje nasilni protesti imaju nasilan odgovor. Ponosan sam da država nije nasilno odgovarala, da poštuje građane koji drugačije misle. Trudim se da izađem u susret i tim građanima. Što se izbora tiče, na našu sreću za raspsisivanje izbora nisu nadležni ni austrijski mediji, ni blokaderi, već institucije. Svakako će biti pre zakonski propisanog roka. Na izborima ćemo videti šta narod stvarno misli. U prethodnih devet meseci nismo imali nijedan jedini legalan skup. Nijedan njihov skup nije prijavljen. Izbora će biti. Ja sam politički veteran, ne mogu više da se kandidujem, ne pada mi na pamet da menjam Ustav. Pošto nisam diktator kakvim me predstavljate, ja svoju predsedničku karijeru završavam za godinu i po dana. Ponosan na sve što smo uradili. Da se kandidujem ponovo to je apsolutno nemoguće, a da li ću da pomognem nekome, to ću svakako.

Autor: A.A.