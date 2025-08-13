NAJEKSTREMNIJI TERORISTI RUŠE SVE PRED SOBOM JER NEMAJU PODRŠKU NARODA Mesarović oštro osudila napade i divljanja blokadera u Novom Sadu SRBIJA JE JAČA OD NJIHOVOG BESA I MRŽNJE

Potpredsednica VLade i ministarka privrede Adrijana Mesarović najoštrije je osudila sinoćno, kako je rekla, divljaštvo i uništavanje prostorija Srpske napredne stranke na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu.

- Najoštrije osuđujem sinoćno divljaštvo i uništavanje prostorija Srpske napredne stranke na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu. To je bilo organizovano nasilje usmereno protiv Srpske napredne stranke, njenih članova i svih građana koji veruju u mir, stabilnost i razvoj Srbije. Kada vidite takvo divljanje, to jurišanje na prostorije naše stranke, jasno je o kakvim se osobama radi – o grupi najekstremnijih blokadera i političkih terorista, koji su spremni da ruše sve pred sobom jer nemaju ni program, ni ideju, ni podršku naroda. Propali su im svi pokušaji izazivanja obojene revolucije i rušenja institucija, pa sada u prvi plan guraju svoje najekstremnije falange, koje divljaju po ulicama gradova i opština, da se kamenicama i bakljama obračunavaju sa našim članovima i da uništavaju imovinu stranke - rekala je Mesarović.

Mesarović je naglasila da građani Srbije ne žele nasilje i ekstremizam.

- Građani Srbije ne žele da separatisti i ekstremisti ostvare svoje mračne scenarije, da podele državu, da zaustave njen napredak i razvoj, da sruše sve ono na čemu smo predano radili poslednjih 13 godina, pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića, dok su se oni krili po mišijim rupama. Srbija je jača od njihovog besa i mržnje! Naša snaga je u jedinstvu, u našem narodu koji veruje u mir, stabilnost i budućnost, a ne u kamenice i batine. Srbija će nastaviti da ide napred, bez obzira na svu njihovu agresiju, jer istina i rad uvek pobeđuju - poručila je Mesarović.

Autor: Pink.rs