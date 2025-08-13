MINISTAR ĐURIĆ: Srbiji potrebni mir, stabilnost i sabornost, a ne nasilje i nove tenzije

Potpredsednik Glavnog odbora SNS Marko Đurić osudio je danas, kako je naveo, novi talas besmislenog verbalnog i fizičkog nasilja dela opozicije i naglasio da su Srbiji potrebni mir i stabilnost, a ne nasilje i nove tenzije.

Đurić je, reagujući na napade na prostorije SNS u više mesta, naveo da su slike nereda postale predmet zlonamerne propagande protiv Srbije.

- Srbiji su potrebni mir, stabilnost, tolerancija i sabornost. Srbiji nisu potrebne slike politički motivisanog nasilja i nove tenzije - naglasio je Đurić.

Izrazio je podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Vladi i svim društvenim akterima koji se zalažu za očuvanje stabilnosti i poštovanje institucionalnog poretka.

Naglasio je da je neophodno okupljanje svih oko ideje da se budućnost Srbije može graditi samo uz spremnost na kompromis i poštovanje osnovnih pravila demokratije.

- Država koja će odgovarati našim potrebama i ambicijama može se sagraditi samo ljubavlju, strpljenjem i znanjem. Prečice ne postoje. Svi koji obećavaju prečice ne govore istinu - naveo je Đurić.

Autor: Pink.rs