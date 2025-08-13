PAKLENI PLAN BLOKADERA: Paljenje prostorija SNS poput masakra u Odesi

Nekadašnji reporter B92 Uroš Piper upozorio je da blokaderi u Srbiji spremaju scenarij paljenja prostorija SNS-a, podsećajući na masakr u Odesi 2014. Građani već čuvaju prostorije stranke.

Piper na svom X nalogu upozorio je javnost na mogući plan blokadera koji bi mogao da ugrozi bezbednost građana i prostorija Srpske napredne stranke širom Srbije. Piper je naveo da scenario koji se sprema podseća na masakr u Odesi 2014. godine, kada je 48 ljudi stradalo u požaru izazvanom od strane ekstremista u Ukrajini.

„Blokaderi su na pragu da urade ono što su fašistički Banderovci učinili u Odesi pre 11 godina. Tada su proruski opredeljeni građani stradali u zgradi Doma sindikata. Postoji mogućnost da blokaderi u Srbiji u narednim danima pokušaju isti scenario – paljenje prostorija opštinskih i gradskih odbora SNS-a i ugrožavanje ljudi koji se u njima nalaze,“ napisao je Piper.

Ova objava dolazi u trenutku kada se građani već okupljaju ispred prostorija SNS-a širom Srbije, spremni da mirno, ali odlučno zaštite institucije i imovinu od nasilja koje blokaderi najavljuju. Piperovo upozorenje dodatno pojačava zabrinutost zbog mogućeg eskaliranja nasilja i apeluje na nadležne institucije da preduzmu sve mere kako bi se sprečile tragedije.

