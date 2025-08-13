Uhapšen Tadićev funkcioner Ljubičić! Pozivao na bratoubilačko krvoproliće: Svaki svog ćacija neka neutrališe

Generalni sekretar SDS Dragoslav Ljubičić koji je na svojim društvenim mrežama pozivao na krvoproliće, uhapšen je danas.
Vest o njegovom hapšenju podelio je Boris Tadić na Iks mreži, koji je zakukao nad sudbinom svog funkcionera, koji je pozivao na nasilje i linč građana koji predstavljaju pristojnu Srbiju.
— Boris Tadić (@BorisTadic58) 13. август 2025.
Večeras je uhapšen generalni sekretar SDS-a i sindikalni aktivista EPS-a Dragoslav Ljubičić!!!
U toku dana je dobio telefonski poziv (!) od strane lica koje mu je saopštilo da zove iz BIA i da se javi u policijsku stanicu. Nakon tog poziva otišao je u policiju i…
Podsetimo, Ljubičić je objavio jezivu poruku na društvenim mrežama.
- Svaki svoga ćacija sačekajte i neutrališite - stoji u njegovoj objavi što je direktni poziv na bratoubilačko krvoproliće.
Podsetimo, blokaderi za večeras spremaju napade na prostorije Srpske napredne stranke širom Srbije, a njihovi profili na društvenim mrežama objavili su zlokobnu poruku - imate zeleno svetlo, baš kao što su uradili tokom protesta na Vidovdan.
Autor: Iva Besarabić