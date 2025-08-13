Uhapšen Tadićev funkcioner Ljubičić! Pozivao na bratoubilačko krvoproliće: Svaki svog ćacija neka neutrališe

Generalni sekretar SDS Dragoslav Ljubičić koji je na svojim društvenim mrežama pozivao na krvoproliće, uhapšen je danas.

Vest o njegovom hapšenju podelio je Boris Tadić na Iks mreži, koji je zakukao nad sudbinom svog funkcionera, koji je pozivao na nasilje i linč građana koji predstavljaju pristojnu Srbiju.

VAŽNO ! ! !



Večeras je uhapšen generalni sekretar SDS-a i sindikalni aktivista EPS-a Dragoslav Ljubičić!!!



U toku dana je dobio telefonski poziv (!) od strane lica koje mu je saopštilo da zove iz BIA i da se javi u policijsku stanicu. Nakon tog poziva otišao je u policiju i… — Boris Tadić (@BorisTadic58) 13. август 2025.

Podsetimo, Ljubičić je objavio jezivu poruku na društvenim mrežama.

- Svaki svoga ćacija sačekajte i neutrališite - stoji u njegovoj objavi što je direktni poziv na bratoubilačko krvoproliće.

Podsetimo, blokaderi za večeras spremaju napade na prostorije Srpske napredne stranke širom Srbije, a njihovi profili na društvenim mrežama objavili su zlokobnu poruku - imate zeleno svetlo, baš kao što su uradili tokom protesta na Vidovdan.

Autor: Iva Besarabić