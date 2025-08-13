AKTUELNO

Politika

Uhapšen Tadićev funkcioner Ljubičić! Pozivao na bratoubilačko krvoproliće: Svaki svog ćacija neka neutrališe

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: TV Pink Printscreen ||

Generalni sekretar SDS Dragoslav Ljubičić koji je na svojim društvenim mrežama pozivao na krvoproliće, uhapšen je danas.

Vest o njegovom hapšenju podelio je Boris Tadić na Iks mreži, koji je zakukao nad sudbinom svog funkcionera, koji je pozivao na nasilje i linč građana koji predstavljaju pristojnu Srbiju.

Podsetimo, Ljubičić je objavio jezivu poruku na društvenim mrežama.

- Svaki svoga ćacija sačekajte i neutrališite - stoji u njegovoj objavi što je direktni poziv na bratoubilačko krvoproliće.

Podsetimo, blokaderi za večeras spremaju napade na prostorije Srpske napredne stranke širom Srbije, a njihovi profili na društvenim mrežama objavili su zlokobnu poruku - imate zeleno svetlo, baš kao što su uradili tokom protesta na Vidovdan.

Autor: Iva Besarabić

#Boris Tadić

#Hapšenje

#blokaderi

#protesti

#zgubidani

POVEZANE VESTI

Politika

FUNKCIONER STRANKE BORISA TADIĆA PORUČIO: Tako je Emina, Srbi su genocidni narod

Politika

Ološ kome je šef Boris Tadić poziva na masovna ubijanja noćas po Srbiji!

Politika

Spasić: Opozicija sprovodi krvoproliće i priželjkuje građanski rat

Politika

'OBOJENA REVOLUCIJA NA PLATNU' JE POBEDNIČKI PREDLOG 'HIT TVIT-a' Brnabić o fotografiji koja je uzdrmala Srbiju: Tu se vidi čitav koruptivni sistem

Politika

Ekspo 2027 pobednički predlog u 'HIT TVIT-u'! Brnabić o protestima opozicije: Ovo što vidimo svaki dan je ekstremno nasilje manjine nad većinom

Politika

Vučić u HIT TVIT-u: Svaki pametan čovek može da vidi da kao svet i kontinent klizimo u katastrofu! Moramo da se trudimo da čuvamo Srbiju što je više m