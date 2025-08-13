NAPADNUTE PRISTALICE SNS U NOVOM SADU: Blokaderi eskstremisti ponovo demonstrirali NASILJE - Krvnički ŠUTIRAJU čoveka na zemlji - (VIDEO)

Blokaderi esktremisti brutalno su napali pristalice SNS u Novom Sadu.

Kako se može videti na snimku, rulja esktremista zaletela se ka građanima koji su se okupili kako bi odbranili prostorije SNS u Novom Sadu.

Građani su napadnuti samo zato jer su branili svoju kuću.

Kako se može videti na snimku oni krvnički šutiraju čoveka koji je već na zemlji

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Kako saznajemo, ima nekoliko povređenih građana tokom napada na njih.

OGLASIO SE I MUP

U napadu protestanata na prostorije Srpske napredne stranke, večeras, u Stražilovskoj ulici, povređen je policijski službenik Policijske uprave u Novom Sadu.

Posle neprijavljenog javnog okupljanja u Kampusu novosadskog Univerziteta, učesnici su, u Stražilovskoj, gađali topovskim udarima i bakljama prostorije SNS.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova preduzimaju sve zakonom predviđene mere i radnje, kako bi očuvali imovinu, bezbednost građana i javni red i mir na području Novog Sada.

Autor: Iva Besarabić