NAPADNUTE PRISTALICE SNS U NOVOM SADU: Blokaderi eskstremisti ponovo demonstrirali NASILJE - Krvnički ŠUTIRAJU čoveka na zemlji - (VIDEO)

Blokaderi esktremisti brutalno su napali pristalice SNS u Novom Sadu.

Kako se može videti na snimku, rulja esktremista zaletela se ka građanima koji su se okupili kako bi odbranili prostorije SNS u Novom Sadu.

Građani su napadnuti samo zato jer su branili svoju kuću.

Kako se može videti na snimku oni krvnički šutiraju čoveka koji je već na zemlji

Video: Privatna arhiva

Kako saznajemo, ima nekoliko povređenih građana tokom napada na njih.

OGLASIO SE I MUP

U napadu protestanata na prostorije Srpske napredne stranke, večeras, u Stražilovskoj ulici, povređen je policijski službenik Policijske uprave u Novom Sadu.

Posle neprijavljenog javnog okupljanja u Kampusu novosadskog Univerziteta, učesnici su, u Stražilovskoj, gađali topovskim udarima i bakljama prostorije SNS.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova preduzimaju sve zakonom predviđene mere i radnje, kako bi očuvali imovinu, bezbednost građana i javni red i mir na području Novog Sada.

Autor: Iva Besarabić

