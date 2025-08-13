AKTUELNO

GRAĐANSKI RAT JE POČEO: Oglasio se Branko Babić - Ovim snimkom poslao poruku (VIDEO)

Građanski rat je kanda počeo, napisao je Branko Babić na svom Instagram nalogu i podelio snimak haosa na ulicama Beograda.

Blokaderi pokušavaju da najavljeni haos sprovedu večeras u delo, a nasuprot njima nalazi se pristojna Srbija, koja je došla da se odupre nasilju i podrži svoju zemlju i njenog predsednika.

Teroristi su sve vreme nasilni, povređen je policajac, gađali su novinarku kamenom u glavu i brutalno pretukli mladića.

Podsetimo, u Novom Sadu došlo do masovnog napada na pristalice Srpske napredne stranke ispred sedišta te stranke u Stražilovskoj ulici i da je policija morala da interveniše, pri čemu je povređen najmanje jedan policajac.

U izjavi za Tanjug Dačić je rekao da je MUP više puta upozoravo da protesti ispred sedišta drugih stranaka ili na tuđe adrese nisu dobri i da predstavljaju opasnost kako za imovinu, tako i za bezbednost građana.

- Nažalost, u Novom Sadu je posle 20 sati došlo do masivnog napada na pristalice SNS u Stražilovskoj. Jedan policajac je povređen, ali verovatno ima i više pošto je bio veliki napad. I u drugim gradovima je bilo napada - rekao je Dačić.

Istakao je da je uloga policije da zaštiti javni red i mir i upozorio sve da poštuju red i zakon, kao i da će protiv onih koji ga budu remetili biti podnete prekršajne i krivične prijave.

Autor: Iva Besarabić

