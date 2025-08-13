AKTUELNO

Politika

SRAMOTNO! Savo Manojlović ponovo poziva na krvoproliće (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Lider Pokreta Kreni-promeni Savo Manojlović pozvao je večeras još jednom na krvoproliće.

On je na X nalogu objavio fotografiju jezivih nasilja blokadera u Novom Sadu i time otvoreno pozvao svoje pristalice da im se pridruže.

Podsetimo, na hiljade građana širom Srbije okupilo se kako bi pružilo podršku predsedniku Vučiću i odgovornoj politici koju vodi, ali i odbranilo svoje domove.

U isto vreme, blokaderi nastavljaju sa nasiljem i napadim na prostorije Srpske napredne stranke.

Autor: S.M.

#SNS

#blokaderi nasilje

#protesti

#savo manojlović

