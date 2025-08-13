SRAMOTNO! Savo Manojlović ponovo poziva na krvoproliće (FOTO)

Lider Pokreta Kreni-promeni Savo Manojlović pozvao je večeras još jednom na krvoproliće.
On je na X nalogu objavio fotografiju jezivih nasilja blokadera u Novom Sadu i time otvoreno pozvao svoje pristalice da im se pridruže.
13. август 2025.
Podsetimo, na hiljade građana širom Srbije okupilo se kako bi pružilo podršku predsedniku Vučiću i odgovornoj politici koju vodi, ali i odbranilo svoje domove.
U isto vreme, blokaderi nastavljaju sa nasiljem i napadim na prostorije Srpske napredne stranke.
Autor: S.M.