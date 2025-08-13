AKTUELNO

Politika

ANA BRNABIĆ O NASILJU BLOKADERA: To je fašizam u svom izvornom obliku

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Predsednica parlamenta Ana Brnabić oglasila se povodom nasilja koje su blokaderi večeras izazvali.

- Puna podrška predsedniku Aleksandru Vučiću, svima u našoj SNS porodici na čelu sa Milošem Vučevićem i svim pristojnim i normalnim građanima Srbije, većinskoj Srbiji koja se već mesecima hrabro i dostojanstveno suprotstavlja esktremistima koji žele da Srbija stane, da posustane pred stranim nalogodavcima, odrekne se svih svojih vrednosti i postane totalitarno, fašističko društvo. Nije, i nikada ne sme biti normalno, da fizički pretite neistomišljenicima, da terorišete nečije porodice, da napadate i lomite prostorije neke političke stranke i želite smrt ljudima koji u ideologiju te stranke veruju. To je fašizam u svom izvornom obliku. I to je ono što blokaderi baštine. Odgovornost za nerede, razbijene glave i scene koje ne predstavljaju Srbiju nije samo na blokaderima teroristima, na njihovim batinaškim falangama. Ne, mnogo je veća odgovornost na onima koji ih medijski podržavaju, na onima koji svakodnevno koriste govor mržnje prema svima koji ne misle kao oni, na onima koji ih finansijski podržavaju i na onima koji su na sve ovo poslednjih meseci ćutali - od međunarodne zajednice, preko finansijera nevladinog sektora koji se bori za "vladavinu prava", do ostalih političkih stranaka koje su kukavički ćutale, a posebno onih u koaliciji. Ponosna sam što je na meti blokadera SNS. To znači da u Srbiji postoji jedna patriotska stranka koja se iskreno i zaista suprotstavila blokaderskom teroru i fašizmu. Naša poruka je jasna - nastavićemo da branimo Srbiju od fašista, jer za nas nema ničeg važnijeg od slobodarske Srbije! - napisala je ona na Iksu.

Autor: S.M.

