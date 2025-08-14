AKTUELNO

VUČIĆ POSLAO JASNU PORUKU: Biće pohapšeni svi koji su želeli Srbiju da uvuku u građanski rat

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras da građanskog rata neće biti.

Ukupno je blokadera bilo 3084 u maksimumu, na svim lokacijama, a 1695 u Novom Sadu, naveo je predsednik.

- Na svim lokacijama su napadali policiju i građane koji drugačije misle, lomili stakla na lokalima, ne samo na prostorijama svojih političkih protivnika, već i na drugim lokalima - izjavio je on.

Kaže da će gledati da budu pohapšeni ljudi koji su želeli da Srbiju uvuku u građanski rat.

- Ali, milosti za batinaše, huligane, nasilnike i siledžije neće biti - kazao je on.

