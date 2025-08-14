Dačić: Upotrebljena minimalna sredstva prinude, napadači na policiju biće privedeni

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je sinoć da je najmanje šest policajaca povređeno u neredima u više gradova Srbije, a da ih je prema najnovijim informacija, verovatno i mnogo više, kao i da među njima ima i teže povređenih.

Naglasio je da policija želi da se sačuvaju svi životi te da su i sinoć upotrebljena minimalna sredstva prinude.

"Večeras smo prisustvovali scenama nasilja, dogodio se jezivi napad na državu, građane koji drugačije misle, na policiju. Šestorica povređenih policajaca. Jednostavno, oni koji su išli ka prostorijama Srpske napredne stranke, blokaderi, su napadali i građane i policiju bez ikakvog razloga", rekao je Dačić novinarima u Palati Srbija.

Istakao je da je policija tu da zaštiti javni red i mir i da su oni protiv toga da se na takav način, neprijavljeno, protivzakonito, ugrožava imovina drugih političkih stranaka, ali i životi građana koji drugačije misle i samih policajaca.

"Na mnogo mesta u Srbiji je bilo izraženo takvo nasilje, najviše u Novom Sadu, Beogradu, na pojedinim mestima, Kraljevu, Lazarevcu, Pančevu. Policija je večeras spasavala živote građana i svoje živote", naveo je Dačić.

Dodao je da želi da oda priznanje pripadnicima policije na svemu što rade na očuvanju javnog reda i mira, iako su izloženi brojnim napadima.

"Videćemo kakva će biti lista povreda, bojimo se da ima i težih povreda policajaca. Informacija od pre sat vremena je da ima šest povređenih. Mi sada već imamo informacije sa terena da ih ima 14, 15 policajaca povređenih u ovim aktima nasilja", rekao je ministar sinoć u Komandnom centru policije.

Naglasio je da policija želi da se sačuvaju svi životi te da su i sinoć upotrebljena minimalna sredstva prinude kako bi bili spašeni životi.

On je pozvao sve da se povuku sa ulica, "da sačuvamo red i mir u Srbiji".

Poručio je svima onima koji su napadali policiju da će policija sankcionisati i uhapsiti, odnosno privesti sve one koji su napadali policiju u roku od 48 sati.

Dačić je istakao i da je velika odgovornost i na političarima i drugim akterima javnog života koji su pozivali na krvoproliće.

"I oni takođe moraju da snose odgovornost. Najvažnije je od svega da sačuvamo mir, da sprečimo napade na druge građane i da sprečimo napade na policiju", kazao je Dačić.

