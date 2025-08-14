AKTUELNO

Politika

Jovanić: Četiri pripadnika Vojske Srbije imaju teške telesne povrede! Napadači će biti procesuirani! (VIDEO)

Izvor: PInk.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pripadnici Vojske Srbije su u više navrata rekli da su vojnici, ali napadači nisu hteli da odustanu, poručio je direktor Vojnobeznednosne agencije, general potpukovnik Đuro Jovanić.

- Pripadnici Vojske Srbije pružali su pasivan otpor balističkom torbom. Uzimajući u obzir ozbiljnost napadača, a u cilju odbijanja napada ovlašćeno službeno lice je pucalo u vazduh - kazao je Jovanić.

Prema njegovim rečima, radnjom pucanja u vazduh nije ugrožen nijedan život. Sve je bilo u skladu sa propisima i zakonom, a samo u cilju sprečavanja ugrožavanja života pripadnika Vojske Srbije.

- Sprečeno je ugrožavanje života pripadnika Vojske Srbije - kazao je Jovanić.

Foto: TV Pink Printscreen

Zastavnik Brukušanin opisao je da je juče bio na zadatku, te da ih je napala grupa od oko 100 ljudi.

- Procenio sam da je život mojih kolega ugrožen, ispalio sam metak u vazduh u bezbednom pravcu i u tom trenutku su se napadači razbežali. Da to nisam uradio posledice bi bile teže.... Ovim poslom se bavim više od 20 godina i nisam imao priliku da vidim takvu mržnju - rekao je Brukušanin.

Autor: A.A.

#vljska srbije

POVEZANE VESTI

Politika

Ruski izvor: Ko su ključni ljudi u sistemu bezbednosti Srbije

Politika

Ministar Gašić obišao Komandu Kopnene vojske u Nišu

Ostali sportovi

Zapažen uspeh pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na Beogradskom maratonu

Društvo

Obilazak pripadnika Vojske Srbije u Kopnenoj zoni bezbednosti: Gašić izrazio zadovoljstvo što je stanje objekata infrastrukture u bazi Ornica unapređe

Hronika

Mladići završili u bolnici, rekli da su ih pretukli maskirani napadači: Udarali ih drškom od pištolja u Rakovici

Društvo

RAZMATRALI BEZBEDNOSNU SITUACIJU U ZEMLJI I OKRUŽENJU: Načelnik Generalštaba Vojske Srbije sastao se sa komandantima jedinica Kopnene vojske