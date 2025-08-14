AKTUELNO

'Došao sam da bijem članove SNS!' Lažna žrtva, terorista Milomir Jaćimović pokazao pravo lice (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/SAŠKA DROBNJAK ||

Prevarant decenije Milomir Jaćimović, miljenik blokadera koji je zajedno sa njima rušio Srbiju, a potom i otvoreno pretio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, sada je ponovo na čelu kolone onih koji bi da biju pošten narod.

U programu N1, lažna žrtva, terorista Milomir Jacimović pokazao je pravo lice. Obratio se direktno u kameru i poručio da je došao da bije članove SNS!

- Dobili su po šta su došli - rekao je terorista.

Podsetimo, nedavno je Jaćimović na društvenim mrežama objavio kako je spremio autobuse za one koji idu ka Novom Pazaru, gradu u kom su danas islamisti blokaderi napali policiju koja je po pozivu dekana Državnog Univerziteta u Novom Pazaru došla kako bi bio uspostavljen normalan režim rada te institucije.

Autor: A.A.

#Milomir Jaćimović

#Nasilje

#SNS

