'POSTOJE 3 STVARI SA KOJIMA SE NE IGRA, VREME JE DA SVI TO NAUČE' Moćna poruka Vučića posle jučerašnjeg divljanja blokadera

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se jutros moćnom porukom.
Srbija je i dalje zgranuta scenama nasilja koje su juče sprovodili nasilni blokaderi!
Divljali su, napadali građane policiju, pa i vojsku. Povređeno je sedam pripadnika vojske Srbije od čega četvorica teže.
A predsednik Vučić nakon svih tih divljanja juče je poručio da će Srbija stati na put tim nasilnicikma i da će svi oni biti privedeni pravdi.
Predsednik se potom jutros oglasio na Instagramu gde je napisao jednu moćnu rečenicu:
Postoje tri stvari od kojih nisi jači i sa kojima se ne igra: Država, vatra i voda. Vreme je da to svi nauče.
Autor: A.A.