'O UNUTRAŠNJIM I SPOLJNIM NAPADIMA NA SRBIJU I SRPSKU' Predsednik Vučić o detaljima sastanka sa Dodikom: O važnim temama za srpski narod s obe strane Drine (FOTO)

Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.

- Sa predsednikom Republike Srpske Dodikom o unutrašnjim i spoljnim napadima na Srbiju i Srpsku, kao i o drugim važnim temama za srpski narod sa obe strane Drine, poručio je predsednik Vučić posle sastanka sa Dodikom.

- Posebno smo razgovarali o zaštiti nacionalnih interesa, narodnom jedinstvu i jačanju ekonomskih veza, kao i o daljim koracima saradnje u narednom periodu, naglasio je predsednik Srbije.

