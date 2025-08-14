'POVREĐENO 27 POLICIJSKIH SLUŽBENIKA' Dačić: Policija i vojska su noćas spasavali živote, biće identifikovani i sankcionisani svi koji su kršili zakon

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se javnosti nakon noći u kojoj su blokaderi divljali i napadali prostorije SNS-a i policiju.

Dačić je rekao da je tokom noći bilo više napada na prostorije SNS-a, a na nekim mestima i na prostorije SPS-a.

Prema njegovim rečima, najveći broj povređenih su građani koje su povredili blokaderi.

- Noćas je povređeno 27 policijskih službenika. Više desetina, pa i više nego što je i sinoć rečeno, čekamo još izveštaje, više od 70, 80 građana koje su blokaderi povredili. 47 lica je dovedeno, podneto 47 prekršajnih prijava, 5 krivičnih - istakao je Dačić.

Kako je rekao, policija je noćas radila na očuvanju javnog reda i mira i trpela je napade na svoje snage.

- Najteža situacija je bila u Novom Sadu, bilo je napada i u Kraljevu, Lazarevcu i drugim mestima. Policija je imala zadatak da spasava živote građana koje su napadali blokaderi i svoje živote. Neki od policajaca imaju i teške telesne povrede. Pozivamo sve na mir, da se prestane sa napadima na druge političke stranke, na druge građane, da se prestane da se odlazi ispred prostorija političkih stranaka i adresa. To izaziva sukobe, ugrožava sigurnost i bezbednost. Mi ćemo raditi na identifikaciji u narednih nekoliko sati. U narednih 48 sati se sankcionišu svi oni koji su prekršili zakon i doveli do povređeivanja građana i policajaca. Sinoć sam rekao, manipulisalo se podatkom da je vatreno oružje korišćeno od strane građana koji su branili prostorije SNS, reč je o službenom licu pripadniku Vojske koje radi na obezbeđenju štićene ličnosti. Povređen je i jedan broj pripadnika Vojske, sedmorica iz jedinice koja se bavi zaštitom ličnosti. Policija je spasavala živote građana i svoje, da nije došlo do toga sigurno bi bilo žrtava - kazao je Dačić.

On je rekao da smo prisustvovali ogromnoj agresiji, jezivim napadima na državu i objekte drugih subjekata.

- Pozivamo sve da prestanu sa jezivim napadima jer se povređuju građani. Blokaderi su povredili građane, više nego policijske službenike. Povređeni su bez razloga, policija nije radila ništa čime bi izazivala sukobe. Imajući to u vidu pozivam sve da sačuvamo mir i stabilnost. Policija će raditi na identifikaciji svih koji su prekršili zakon i, naravno, na inspiratore svega toga koji bi sada odgovornost da prebace na druge. Privođenja su u toku - kazao je Dačić.

Prema njegovim rečima, biće identifikovani i procesuirani svi koji su učestvovali u napadima.

- Imali smo okupljanja na 90 lokacija - rekao je Dačić i precizirao da je na više mesta bilo pristalica SNS-a, a da je napade vršila druga strana.

Autor: Pink.rs