ĐURIĆ OSUDIO NASILJE: Srbija je država zakona, huliganstvo neće zameniti volju građana na izborima

Najoštrije osuđujem sinoćnje brutalno nasilje na ulicama Beograda i drugih gradova Srbije, kao i pokušaje da se kroz nasilne proteste unese haos, ugrozi bezbednost građana i destabilizuje Srbija, istakao je u saopštenju Marko Đurić, ministar spoljnih poslova.

- Srbija jeste i ostaće država zakona, mira i reda, a ne država u kojoj huliganstvo i destrukcija mogu zameniti demokratski dijalog i volju građana izraženu na izborima. Naša je jasna i nedvosmislena poruka da nasilje ne može i neće biti tolerisano.

Posebno oštro osuđujem kukavičke napade na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Srbije, koji su časno, hrabro i profesionalno stali na branike mira i zakona, braneći bezbednost građana i ustavni poredak Republike Srbije. Njihova hrabrost i posvećenost su na ponos svakom građaninu ove zemlje.

Sloboda okupljanja predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava i temelj demokratije, ali to pravo ne daje nikome dozvolu da pali, uništava imovinu, napada i ugrožava živote građana Srbije. Scene kojima smo sinoć svedočili bile su uznemirujuće i neprihvatljive za Srbiju koja ide napred, gradi mir i stabilnost i ne želi da se vrati u vreme haosa i podela.

Verujem da je jedini put za prevazilaženje nesuglasica otvoren i iskren dijalog, ali dijaloga ne može biti tamo gde vlada nasilje, niti tamo gde se politički stavovi pokušavaju nametnuti silom. Srbija je danas dovoljno snažna da svaku razliku rešava civilizovano, kroz institucije koje su garant mira, bezbednosti i budućnosti naše dece i svih naših građana.

Republika Srbija će, kao i do sada, čvrsto i beskompromisno nastaviti da štiti svoj ustavni poredak, svoje građane, institucije i vrednosti na kojima počiva. Nasilju u našoj zemlji nema i nikada neće biti mesta, a mir, stabilnost i jedinstvo Srbije moraju ostati nepovredivi, jer su temelj naše snage i jedina garancija budućnosti koju zajedno želimo da izgradimo - poručio je on.

Autor: A.A.