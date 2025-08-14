Đurđev: Samo sposobne patriote na najvažnijim državnim funkcijama poput srpskog oficira Brkušanina mogu da zaustave uništenje države

Predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev izjavio je da sinoćna dešavanja u Srpskoj Vojvodini u Novom Sadu potvrđuju ono na šta ova stranka upozorava mesecima – da u Srbiji nesmetano deluju ekstremisti instruirani i finansirani od strane globalističkog Zapada sa ciljem da na početku Gospojinskog posta započnu bratoubilački rat i koji svoje delovanje oslanjaju na pojedince unutar samog državnog aparata.

- Ti pojedinci, koji sede na visokim funkcijama, nisu samo nesposobni i uplašeni i pod dejstvima alkohola i opijata – među njima ima i onih koji su direktno povezani sa stranim centrima moći. Upravo oni predstavljaju najopasniju unutrašnju podršku ovim teroristima blokaderima. Zato su sinoć imali zadatak i drskosti da u Srpskoj Vojvodini opkole pripadnike i oficire Srpske Vojske, pokušaju njihov linč i masakr, dovodeći vojsku u situaciju krajnje nužde. Srpski oficir je morao da ispali metak upozorenja u samom srcu srpskog Novog Sada – i taj metak nije puka epizoda, već alarm za celu državu - istakao je Đurđev.

On je naglasio da je oficir Vladimir Brkušanin pravi primer srpskog vojnika i heroja u borbi protiv obojene revolucije.

- Njegova hrabrost, odlučnost, integritet, profesionalna procena i bezrezervna posvećenost odbrani otadžbine moraju biti nagrađeni. Takvi ljudi moraju dobiti najodgovornije funkcije u državi, a institucije moraju biti ispunjene patriotama poput njega. Istovremeno, oni koji, bilo iz straha, bilo iz korupcije, rade za interese globalističkog Zapada moraju biti hitno uklonjeni, procesuirani i trajno diskvalifikovani iz javne službe. Žito mora biti odvojeno od kukolja – jer izdajnicima nije mesto tamo gde se odlučuje o sudbini Srbije - poručio je Đurđev.

Predsednik Srpske lige pozvao je sve patriotski nastrojene pripadnike vlasti, vojske, policije i bezbednosnih službi da se ujedine i pristupe procesu pune resuverenizacije države.

- Sledeći koraci moraju biti odlučni – hapšenje svih stranih agenata i njihovih pomagača, uspostavljanje reda i mira na ulicama i temeljno preispitivanje rada tužilaštva i sudstva. Ko nije spreman da štiti državu kao oficir Brkušanin, ko nema snage da stane pred narod kao garant bezbednosti, taj mora sam da se povuče – ili će biti uklonjen. Srbija ne sme više da gubi vreme na neodlučne i nemoralne. Sada je trenutak kada se brani i država i čast, i ako ne reagujemo, sutra ćemo svi biti taoci onih koji rade protiv svoje otadžbine - zaključio je Đurđev.