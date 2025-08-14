AKTUELNO

Politika

Selaković osudio divljaštvo blokadera: Pokušaj da se nasiljem zameni demokratska volja naroda je udar na državu

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/ministarstvo_kulture ||

Ministar kulture Nikola Selaković najoštrije je osudio sinoćnje nasilje blokadera u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima Srbije, i istakao da pokušaj da se fizičkim obračunima zameni demokratska volja naroda predstavlja direktan udar na temelje države.

"Najoštrije osuđujem sinoćnje divljaštvo i nasilje koje su organizovali blokaderi u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima Srbije. To nije bio nikakav politički protest, to je bio organizovan napad na državu, njene građane i ustavni poredak. Pokušaj da se kamenicama, paljenjem i fizičkim obračunima zameni demokratska volja naroda, izražena na izborima, jeste direktan udar na temelje naše države", izjavio je Selaković za Tanjug.

Dodao je da su napadi na građane, paljenje prostorija i ugrožavanje života, napad na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Srbije, "delo mračnih mozgova kojima je jedini cilj slaba Srbija i Srbija koja je na kolenima".

"Jasno je da ovo nije izolovan događaj. Svedoci smo sinhronizovanog pritiska na srpski narod – i u Srbiji, kroz organizovano nasilje i pokušaje destabilizacije, i u Republici Srpskoj, kroz političke i medijske udare koji imaju isti cilj: da oslabe jedinstvo i snagu srpskog naroda gde god on živi. Ali svako ko misli da će silom, haosom i pretnjama zastrašiti Srbiju i srpski narod, duboko se vara. Nasilje ne može i neće pobediti", poručio je Selaković.

pročitajte još

BLOKADERI NAJAVLJUJU NOVI HAOS: Pozivaju da se večeras ponesu fantomke, sve rade da izazovu građanski rat u Srbiji (FOTO)

Autor: Pink.rs

#Nasilje

#Nikola Selaković

#Srbija

#blokade

#osuda

POVEZANE VESTI

Politika

MINISTAR MALI OSUDIO DIVLJAŠTVO NA PROTESTU U NOVOM SADU: Užasnu tragediju pretvorili su u napad na svoju državu i na državne simbole

Politika

'TO JE ŽELJA ZA NAPADOM NA PORODICE, ZA IZAZIVANJEM GRAĐANSKOG RATA' Dačić osudio dolazak blokadera pred kuću Miloša Vučevića

Politika

'OVO JE UDAR NA OSNOVNA NAČELA DEMOKRATSKOG DRUŠTVA' Selaković: Sramno i neprihvatljivo što su na meti ekstremista iznova bile žene (VIDEO)

Politika

'POZIVAM NADLEŽNE ORGANE DA REAGUJU' Nikola Selaković osudio NAPADE na novinarku televizije Pink Gordanu Uzelac

Politika

Porodica je najčvršći stub društva, svetinja, a svetinja se ne dira! Selaković: Puna podrška predsedniku Vučiću, njegovom ocu, bratu i sinu

Politika

'U OVU SKUPŠTINU SE ULAZI NA IZBORIMA I VOLJOM NARODA, A NE NA ULICI I NASILJEM' Dačić na svenarodnom skupu poručio: Samo sloga Srbina spasava