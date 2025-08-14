Selaković osudio divljaštvo blokadera: Pokušaj da se nasiljem zameni demokratska volja naroda je udar na državu

Ministar kulture Nikola Selaković najoštrije je osudio sinoćnje nasilje blokadera u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima Srbije, i istakao da pokušaj da se fizičkim obračunima zameni demokratska volja naroda predstavlja direktan udar na temelje države.

"Najoštrije osuđujem sinoćnje divljaštvo i nasilje koje su organizovali blokaderi u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima Srbije. To nije bio nikakav politički protest, to je bio organizovan napad na državu, njene građane i ustavni poredak. Pokušaj da se kamenicama, paljenjem i fizičkim obračunima zameni demokratska volja naroda, izražena na izborima, jeste direktan udar na temelje naše države", izjavio je Selaković za Tanjug.

Dodao je da su napadi na građane, paljenje prostorija i ugrožavanje života, napad na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Srbije, "delo mračnih mozgova kojima je jedini cilj slaba Srbija i Srbija koja je na kolenima".

"Jasno je da ovo nije izolovan događaj. Svedoci smo sinhronizovanog pritiska na srpski narod – i u Srbiji, kroz organizovano nasilje i pokušaje destabilizacije, i u Republici Srpskoj, kroz političke i medijske udare koji imaju isti cilj: da oslabe jedinstvo i snagu srpskog naroda gde god on živi. Ali svako ko misli da će silom, haosom i pretnjama zastrašiti Srbiju i srpski narod, duboko se vara. Nasilje ne može i neće pobediti", poručio je Selaković.

