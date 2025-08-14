U TOKU HAPŠENJA BLOKADERA SILEDŽIJA KOJI SU PREKRŠILI ZAKON: Policija identifikovala i privodi odgovorne za nasilje u Srbiji (FOTO+VIDEO)

Policijski službenici PU za grad Beograd, uhapsili su nekoliko osoba, zbog narušavanja javnog reda i mira i napada na policijske službenike.

Policijski službenici PU za grad Beograd, uhapsili su nekoliko, zbog narušavanja JRM-a i napada na policijske službenike.

Zbog neprijavljenog javnog skupa, privedena su sledeća lica:

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

1. N.K. 2006.

2. N. J. 2008.

3. J. Đ. 2006.

Zbog gađanja kamenjem učesnike skupa Srpske napredne stranke priveden je P.O. (2005) iz Vrbasa, i njemu je određeno zadržavanje 48 sati. On je na trgu u Vrbasu gađao kamenjem učesnike skupa SNS. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Priveden je i Ognjen V. (20) iz Novog Sada, zbog izvršenog krivičnog dela Uništenje i oštećenje tuđe stvarina štetu Gradske uprave za imovinu u Novom Sadu.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

"Nasilju se mora stati na kraj"

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović obratio se danas na konferenciji za medije povodom divljačkog nasilja blokadera koje se dogodilo protekle noći.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

- Ovom prilikom želim celoj javnosti da poručim da će agresivno, nasilničko ponašanje koje je sinoć ispoljeno na ulicama Beograda biti kažnjeno u skladu sa zakonom. Nasilju se mora stati na kraj.

Sva lica koja su sinoć zloupotrebila pravo na mirno okupljanje na neprijavljenim javnim skupovima i izvršila krivična dela biće brzo identifikovana, lišena slobode te procesuirana zbog nasilničkog ponašanja, remećenja javnog reda i mira, pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja, zbog ograničavanja slobode kretanja, napada na pripadnike policije i predstavnike drugih državnih organa. Ponavljam, svako ko je preduzeo inkriminisane radnje biće uhapšen i procesuiran.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Takođe, Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala VJT u Beogradu naložiće policiji da idenfitikuje sva lica koja su putem društvenih mreža pozivala na nasilje u cilju utvrđivanja njihove krivične odgovornosti.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je već upozorilo da postoji nulta tolerancija na nasilje na ulicama glavnog grada.

Zbog toga ističem da nasilničko ponašanje, vandalizam i terorisanje građana neće ostati nekažnjeni, a posebno ne kada se vrše nad policijskim službenicima koji su zaduženi da obezbeđuju javni red i mir.

Od policije očekujem da u što kraćem roku identifikuje nasilnike, uhapsi ih i privede tužilaštvu na dalje procesuiranje u skladu sa zakonom.

Takođe apelujem na sve građane da poštuju Ustav i zakone Republike Srbije i da se uzdrže od bilo koje vrste nasilja i narušavanja javnog reda i mira, jer će u suprotnom morati da odgovaraju u skladu sa zakonom", rekao je Stefanović.

Podsetimo, stravične scene nasilja izazvali su blokaderi sinoć u Novom Sadu, Beogradu, Nišu...

Autor: Pink.rs