U TOKU HAPŠENJA BLOKADERA SILEDŽIJA KOJI SU PREKRŠILI ZAKON: Policija identifikovala i privodi odgovorne za nasilje u Srbiji (FOTO+VIDEO)

Foto: MUP Srbije

Policijski službenici PU za grad Beograd, uhapsili su nekoliko osoba, zbog narušavanja javnog reda i mira i napada na policijske službenike.

Policijski službenici PU za grad Beograd, uhapsili su nekoliko, zbog narušavanja JRM-a i napada na policijske službenike.

Zbog neprijavljenog javnog skupa, privedena su sledeća lica:

Video: MUP Srbije

1. N.K. 2006.

Foto: MUP Srbije

2. N. J. 2008.

3. J. Đ. 2006.

Zbog gađanja kamenjem učesnike skupa Srpske napredne stranke priveden je P.O. (2005) iz Vrbasa, i njemu je određeno zadržavanje 48 sati. On je na trgu u Vrbasu gađao kamenjem učesnike skupa SNS. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

Video: MUP Srbije

Priveden je i Ognjen V. (20) iz Novog Sada, zbog izvršenog krivičnog dela Uništenje i oštećenje tuđe stvarina štetu Gradske uprave za imovinu u Novom Sadu.

Video: MUP Srbije

"Nasilju se mora stati na kraj"

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović obratio se danas na konferenciji za medije povodom divljačkog nasilja blokadera koje se dogodilo protekle noći.

Video: MUP Srbije

- Ovom prilikom želim celoj javnosti da poručim da će agresivno, nasilničko ponašanje koje je sinoć ispoljeno na ulicama Beograda biti kažnjeno u skladu sa zakonom. Nasilju se mora stati na kraj.

Sva lica koja su sinoć zloupotrebila pravo na mirno okupljanje na neprijavljenim javnim skupovima i izvršila krivična dela biće brzo identifikovana, lišena slobode te procesuirana zbog nasilničkog ponašanja, remećenja javnog reda i mira, pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja, zbog ograničavanja slobode kretanja, napada na pripadnike policije i predstavnike drugih državnih organa. Ponavljam, svako ko je preduzeo inkriminisane radnje biće uhapšen i procesuiran.

Video: MUP Srbije

Takođe, Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala VJT u Beogradu naložiće policiji da idenfitikuje sva lica koja su putem društvenih mreža pozivala na nasilje u cilju utvrđivanja njihove krivične odgovornosti.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je već upozorilo da postoji nulta tolerancija na nasilje na ulicama glavnog grada.

Zbog toga ističem da nasilničko ponašanje, vandalizam i terorisanje građana neće ostati nekažnjeni, a posebno ne kada se vrše nad policijskim službenicima koji su zaduženi da obezbeđuju javni red i mir.

BLOKADERI NAJAVLJUJU NOVI HAOS: Pozivaju da se večeras ponesu fantomke, sve rade da izazovu građanski rat u Srbiji (FOTO)

Od policije očekujem da u što kraćem roku identifikuje nasilnike, uhapsi ih i privede tužilaštvu na dalje procesuiranje u skladu sa zakonom.

Foto: MUP Srbije

Takođe apelujem na sve građane da poštuju Ustav i zakone Republike Srbije i da se uzdrže od bilo koje vrste nasilja i narušavanja javnog reda i mira, jer će u suprotnom morati da odgovaraju u skladu sa zakonom", rekao je Stefanović.

Podsetimo, stravične scene nasilja izazvali su blokaderi sinoć u Novom Sadu, Beogradu, Nišu...

