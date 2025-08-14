AKTUELNO

Politika

UHAPŠEN BLOKADER-NASILNIK U BEOGRADU: Kamenicama gađao policiju kod Pravnog (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE, pink.rs ||

Policija je u Begradu uhapsila blokadera P.Z. koji je identifikovan da je ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, gađao policiju kamenicama i drugim predmetima.

O događaju je obavešteno DT VJT, koja je naložila da se osumnjičeni zadrži na osnovu člana 294 ZKP, zbog sumnje da je izvršio nasilničko ponašanje iz člana 344A KZS.

Podsetimo, glavni javni tužilac Nenad Stefanović danas je upozorio da nasilje mora stati i obećao da će svi nasilnici biti brzo identifikovani i kažnjeni.

Pored blokadera, policija će istrajati u svojim naporima da otkrije i sve one koji su putem društvenih mreža pozivali na nasilje.

Autor: Iva Besarabić

