JEZIVE SCENE NASILJA U NOVOM SADU: Blokaderi napali prostorije SNS-a, bacali kamenice, porazbijali prozore i PALILI SVE PRED SOBOM (FOTO)

Blokaderi batinaši ne odustaju od sulude namere da gurnu Srbiju u krvavi građanski rat.
Učesnici protesta u Novom Sadu na koji su pozvali studenti u blokadi, tzv. zborovi i deo opozicije večeras su ponovo došli do stranačkih prostorija SNS na Bulevaru oslobođenja i gađali ih kamenicama, jajima, farbom, a bačeno je i nekoliko petardi.
Razbijena su i stakla na prostorijama SNS-a.
Za sada ispred stranačkih prostorija SNS-a nema pripadnika policije.
Oni su zatim ušli u prostorije stranke i potpuno ih vandalizovali, ali i spalili baner sa inicijalima Srpske napredne stranke.
Autor: Iva Besarabić