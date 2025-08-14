AKTUELNO

JEZIVE SCENE NASILJA U NOVOM SADU: Blokaderi napali prostorije SNS-a, bacali kamenice, porazbijali prozore i PALILI SVE PRED SOBOM (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Blokaderi batinaši ne odustaju od sulude namere da gurnu Srbiju u krvavi građanski rat.

Učesnici protesta u Novom Sadu na koji su pozvali studenti u blokadi, tzv. zborovi i deo opozicije večeras su ponovo došli do stranačkih prostorija SNS na Bulevaru oslobođenja i gađali ih kamenicama, jajima, farbom, a bačeno je i nekoliko petardi.

Razbijena su i stakla na prostorijama SNS-a.

Video: Privatna arhiva

Za sada ispred stranačkih prostorija SNS-a nema pripadnika policije.

Oni su zatim ušli u prostorije stranke i potpuno ih vandalizovali, ali i spalili baner sa inicijalima Srpske napredne stranke.

Video: Privatna arhiva

Autor: Iva Besarabić

