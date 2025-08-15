AKTUELNO

'UNIVERZITET U NOVOM SADU ISPAO SA ŠANGAJSKE LISTE' Jovanov: Čestitke Pajtiću i Gruhonjiću i svim blokaderima za ovaj 'podvig'

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Univerzitet u Novom Sadu više nije ni u 1.000 svetskih univerziteta, na osnovu objavljene Šangajske liste za 2025. godinu.

Ovu šok informaciju prokomentarisao je šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov koji je ironično zahvalio Bojanu Pajtiću i Dinku Gruhonjiću.

"Univerzitet u Novom Sadu ispao sa Šangajske liste. Čestitke Dinku Gruhonjiću, Bojanu Pajtiću, blokaderskim maloumnicima i svim drugima koji su zaslužni za ovaj podvig! E, tako bi to i državu uništavalo, samo da je u prilici", napisao je Jovanov na Iksu.

Inače, Univerziteti su rangirani na osnovu šest parametara: broj bivših i sadašnjih zaposlenih dobitnika Nobelove nagrade i Fildsove medalje, broj radova objavljenih u časopisima Nature i Science, broj visoko citiranih istraživača prema Clarivate, broj radova indeksiranih u Science Citation Index - Expanded i Social Sciences Citation Index (Web of Science) i per capita učinak univerziteta.

Podsećamo, Univerzitet u Beogradu je na listi Global 2.000 Centra za svetsko rangiranje univerziteta je zabeležio pad od čak 39 mesta u odnosu na 2022. godinu, baš kada je rektor Vladan Đokić stupio na čelo te obrazovne institucije.

'VEČERAS JE DOŠAO IZ HRVATSKE, ŠTA ĆE ON OVDE DA NAPADA NAŠU POLICIJU' Ministar Dačić o hapšenju hrvatskog državljanina koji je napadao srpsku Žandarm

