'NAPADI NA POLICIJU SU NAPADI NA DRŽAVU I PRAVNI POREDAK' Ministar pravde Vujić pozvao sve sudije i tužioce da radom štite pravni poredak i bezbednost građana

Ministar pravde Nenad Vujić osudio je danas napade na pripadnike policije, što je ocenio kao napad na državu i pravni poredak.

- Svako blaže sankcionisanje ovih dela ili odustajanje od krivičnog gonjenja bez javnosti jasnog razloga, stvara osećaj nekažnjivosti i ohrabruje nasilnike, naveo je ministar Vujić, saopštila je Kancelarija za saradnju s medijima.

Pozvao je sve sudije i tužioce da radom štite pravni poredak i bezbednost građana, jer, kako je naveo, "odlučna i dosledna primena zakona može vratiti poverenje javnosti i obezbediti sigurnost svih građana Srbije".

- Država neće dozvoliti da nasilne blokade i napadi na policiju postanu sredstvo političkog ili bilo kog drugog pritiska, kazao je ministar pravde.

Autor: D.B.