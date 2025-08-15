Pokret socijalista: Tražimo da se silom zakona očiste naše ulice i da se prekinu EU integracije

Rušenje poretka nije stvar građanskih sloboda, a popuštanje onima koji ruše Srbiju nije stvar demokratičnosti, poručili su iz Pokreta socijalista, čiji je osnivač Aleksandar Vulin, reagujući na ponovljeno nasilje u Beogradu i Novom Sadu.

- Nijedan policajac nije izašao na ulicu da bi nekog povredio, dok je svako ko je sinoć bio na ulici izašao sa namerom da nekog povredi. Nijedan policajac nije dužan da trpi nasilje, a svaki državni organ je dužan da iskoristi sva zakonom predviđena sredstva kako bi zaštitio život, čast i imovinu svakog čoveka u Srbiji - ističu oni i dodaju:

- Pokret socijalista traži da se silom zakona očiste naše ulice, da se promeni Ustav i odbace nametnuti EU zakoni, da se donese zakon o stranim agentima, da se sprovede finansijska istraga svih NVO koje su finansirale višemesečno nasilje, da se objavi koje strane službe, preko kojih ambasada i lica, stoje iza organizacije nasilja, kao i da povratimo svoj suverenitet tako što ćemo prekinuti sa EU integracijama. Srbi, šta vam nije jasno?

Autor: A.A.