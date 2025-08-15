AKTUELNO

BLOKADERI ZASIPAJU POLICIJU STAKLENIM FLAŠAMA - Novi snimak brutalnog nasilja prema organima reda (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Na društvenim mrežama pojavio se novi snimak blokadera kako gađaju policiju.

Maskirani blokaderi su krodon Žandarmerije zasipali stkalenim flašama, a na snimku se vidi i da nekoliko njih nosi gas maske.

- Evo sta rade blokaderi huligani prema policiji, zasipaju ih staklenim flasama pa sve to snima nalog filozofskog u blokadi, da ne bude posle ubačeni elementi - napisao je jedna korisnik društvene mreže Iks.

