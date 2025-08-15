Ovako bi i Srbiju razvalili! Pogledajte kako izgledaju prostorije SNS u Novom Sadu posle blokaderskog divljanja (VIDEO)

Funkcioneri i članovi Srpske napredne stranke (SNS) obišli su uništetene prostorije stranke u Novom Sadu.

Prostorije SNS u Stražilovskoj ulici, podsetimo, bile su na meti vandala i huligana koji su nagomilanu mržnju iskalili na svojini naprednjaka.

Na meti su, kako smo već pisali, bile i prostorije u Kosovskoj ulici.

Tim povodom novosadski naprednjaci uputili su se u svoje prostorije i tamo zatekli jezive prizore.

Pogledajte snimke:

Autor: A.A.