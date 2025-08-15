AKTUELNO

Politika

Ovako bi i Srbiju razvalili! Pogledajte kako izgledaju prostorije SNS u Novom Sadu posle blokaderskog divljanja (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Funkcioneri i članovi Srpske napredne stranke (SNS) obišli su uništetene prostorije stranke u Novom Sadu.

Prostorije SNS u Stražilovskoj ulici, podsetimo, bile su na meti vandala i huligana koji su nagomilanu mržnju iskalili na svojini naprednjaka.

Na meti su, kako smo već pisali, bile i prostorije u Kosovskoj ulici.

Tim povodom novosadski naprednjaci uputili su se u svoje prostorije i tamo zatekli jezive prizore.

Pogledajte snimke:

Autor: A.A.

#Nasilje

#Novi Sad

#blokada

#razbijanje

POVEZANE VESTI

Politika

NASILJE KAKVO SE NE PAMTI U SRBIJI: Blokaderi zapalili prostorije SNS u Novom Sadu! Tuku ljude koji beže od vatre (VIDEO)

Politika

BLOKADERI DEMOLIRALI PROSTORIJE SNS-A U NOVOM SADU: Strašne scene nasilja (VIDEO)

Politika

BLOKADERI NAPALI PROSTORIJE SNS: Demoliraju šta stignu

Politika

'SVI SMO UZ MILOŠA, PRISTOJNU I NORMALNU SRBIJU' Brnabić se oglasila nakon napada na Vučevićevu kuću u Novom Sadu

Politika

'Svojim očima sam video šta rade' Vučević ispred prostorija SNS u Novom Sadu: Imate par stotina ekstremista koji pokušavaju da dođu do vlasti bez izbo

Politika

'OVO JE U PRAVOM SVETLU, SLIKA I PRILIKA BLOKADERA U NOVOM SADU' Vučević objavio snimak napada na prostorije SNS-a (VIDEO)