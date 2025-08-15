Snimci otkrili istinu: Devojka brutalno napala policiju, nije bilo nasilja nad njom u zgradi Vlade

Pojedini mediji i društvene mreže danas su plasirali potpuno neistinite tvrdnje o navodnom zadržavanju i maltretiranju devojke u zgradi Vlade Republike Srbije.

Ove informacije su odmah proverene od strane nadležnih organa, koji su nedvosmisleno utvrdili da takav događaj nije postojao niti u jednom obliku.

Iako u tekstu kazu "Informaciju o devojci koju su držali u zgradi Vlade su objavili i studenti Župe, na svom Iks kanalu, a potom taj tvit obrisali...", da je tvit obrisan, oni od toga prave vest, očigledno sa namerom da izazovu paniku i strah, nakon toga i agresiju, među građanima.

N.S., iz Obrenovca, članica pokreta Mladi Borba, je bila u grupi blokadera koji su kamenicama, flašama i bakljama napadali pripadnike policije koji su obezbeđivali zgradu Vlade Srbije u Nemanjinoj 11, kao sto se može i videti na snimku koji je na svom Instagram nalogu podelio pokret Kreni Promeni.

Privedena je sa još pet lica, u zgradu vlade, kako ih rulja ne bi linčovana. Pregledom ranca koji je imala kod sebe utvrđeno je da je imala baklju i još neka pirotehnička sredstva, koja su joj oduzeta. Nije bilo primene sile, nije bilo vezivanja, vređanja...kada je došlo policijsko vozilo marica, i vozilo hotne pomoći, N.S. se izjasnila da nema nikakvih povreda, i predata je sa tih pet lica, na dalje postupanje.

U PS Stari Grad takođe je izjavila da nema nikakvih povreda. Međutim, ujutro na blokaderske grupe i društvene mreze pušta vest da je maltretirana, da joj je oduzeta kamera i sl.

Izvori blisku MUP Srbije kažu da je očigledno pod pritiskom članova Mladi Borba ona izmislila priču, a nejasno je zašto ne prijavi počinioce, s obzirom da je još 5 ljudi privedeno sa njom i mogli bi da svedoče u njenu korist, ukoliko su njeni navodi tačni.

Ali, kako B92 saznaje, ni jedan od privedenih nije prijavio nasilje policije nad njima niti prekoračenje ovlašćenja, što nas opet navodi na to da je N.S. lagala. B92 pita nadležne organe zašto ne privedu N.S. zbog obmanjivanja javnosti i širenja laži i panike?

Što se nekih "medija" tiče, bilo bi dobro da umesto širenja neproverenih i uznemirujućih priča, istaknu da su državne institucije i službe reda proteklih dana radile u pojačanom režimu kako bi obezbedile mir, sigurnost i pravo svih građana da slobodno izražavaju svoje stavove u skladu sa zakonom. Upravo zahvaljujući koordinisanoj i profesionalnoj akciji, protesti i okupljanja su protekli bez većih incidenata, a bezbednost građana je bila na prvom mestu.

Republika Srbija neće tolerisati pokušaje manipulacije javnošću, posebno kada se neistinitim informacijama pokušava narušiti ugled institucija koje svakodnevno rade u interesu svih građana. Pozivamo sve medije na odgovorno i etičko izveštavanje – činjenice su uvek najbolji saveznik istine.

Autor: S.M.